Definicija dame: Lejla Filipović u poluprozirnoj dolčeviti i hit čizmama oduševila pratitelje

Poduzetnica i bivša misica Lejla Filipović poznata je po svom istančanom modnom ukusu i pokazala je još jednom zašto se nalazi na listi najbolje odjevenih Hrvatica. Objavila je fotografiju na kojoj je pokazala svoj zimski outfit u kojem se ističu čizme high street brenda Mango. Uz njih je odjenula i crnu midi kožnu suknju, poluprozirnu dolčevitu te je nosila i veliku Polène Cyme kožnu torbu. Ovim je outfitom oduševila svoje pratitelje koji su joj udijelili brojne komplimente. - Definicija dame. Žena sa stilom, samo joj kruna fali, prava kraljica. Prelijepa. Dama sa stilom - napisali su pratitelji. Detalj koji se ističe kod ovog outfita su zasigurno čizme kaubojskog stila koje na stranicama Manga koštaju 159 eura.

Lejla je 17 godina u sretnom braku s glumcem i voditeljem Tarikom Filipovićem. Na Silvestrovo 2007. godine Tarik i Lejla izgovorili su sudbonosno 'da'. - Često me to pitaju i ja kažem da se puno faktora poklopilo. Prije svega, nas dvoje smo jako slični, imamo iste interese, isti odgoj. Naravno, ljubav je najbitnija. Mislim da se u braku, kao i u svakoj vezi, kao i u prijateljstvu, kao i u obiteljskim odnosima, treba raditi, njegovati, zalijevati kao što se cvijeće zalijeva. Puno je tu rada, po meni je najbitnije poštovanje, razumijevanje i malo kompromisa, nećemo se lagati - ispričala je Lejla u jednom intervju. Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja rodio se njihov sin Arman, a Lejla iz prvog braka s Dadom Majolijem ima sina Dinu, kojeg Tarik odgaja kao vlastito dijete.

- Suprug i ja smo se neki dan sjetili kako su jučer kao mali trčali u pidžamicama, pa poklončići, pa igračke, a sada izlasci, društva, cure... Sve je to neki prirodan tok. Samo neka su sretni, zdravi i ispunjeni i neka u životu rade ono što ih veseli, a mi ćemo im biti podrška - rekla je Lejla o svojim sinovima. Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac.