Dečko joj je sumpornom kiselinom uništio lice, prošla je 400 operacija, a sada slavi

Britanska voditeljica i danas spisateljica i influencerica Katie Piper (40) u svojoj je autobiografiji koju je nedavno objavila opisala kako se izvukla iz pakla nakon što joj je njezin bivši dečko prije 14 godina unakazio lice. Katie je jedva preživjela, a ostala je slijepa na jedno oko. Naime, njen tadašnji dečko Daniel Lynch organizirao je napad na nju i angažirao je profesionalca Stefana Sylvestrea koji je Katie bacio sumpornu kiselinu na lice.

Dosad je prošla čak 400 operacija. Nakon napada je izgubila vid, koža joj je bila spaljena, 12 je dana provela u induciranoj komi, a stručnjaci su joj rekli kako se nikada neće uspjeti do kraja oporaviti. Proživjela je pakao, pretrpjela užasne bolove i suočila se s brojnim strahovima koje je ipak uspjela prevladati. A kako sada izgleda i koliko je sretna pokazuje svakodnevno na društvenim mrežama.

Prije nekoliko dana je proslavila svoj 40. rođendan, a tim povodom objavila je svoju novu fotografiju uz koju je napisala:

- Godine su dar koji ne dobiju svi. Stoga, sretan mi rođendan - napisala je kratko uz novu objavu na društvenim mrežama.

Mnogi su joj ispod poslali dobre želje i čestitke, a nije nedostajalo ni komplimenata. "Najljepša si", "Koja snaga se vidi iz tvojih očiju", "Ti si naš borac, naša zvijezda", nizali su se komentari.

Katie se dugo skrivala od javnosti, no onda je odlučila stvari uzeti u svoje ruke. Počela je pisati knjige i držati motivacijske govore te je osnovala organizaciju Katie Piper Foundation kako bi ohrabrila osobe koje žive s opeklinama i ožiljcima te je za svoj dobrotvorni rad dobila brojne nagrade i priznanja. Primila je nagradu Woman of the Year, a trenutno je voditeljica emisije na BBC-ju.

-Čula sam užasan krik, poput neke životinje koju kolju. Što je stvaralo tu galamu? I tada sam shvatila da sam to bila ja- samo je jedna rečenica u potresnoj knjizi ''Lijepa, Katie Piper'' koju je objavila, a kojom je htjela poručiti da je njezinim mukama napokon došao kraj i da je nakon 14 godina užasne fizičke i psihičke patnje ponovno sretna žena.

