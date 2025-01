Darka su povrijedile Anamarija i Milena, a sada je otkrio detalje iz svog privatnog života: 'Nisam ovo očekivao'

Darko, jedan od sudionika 17. sezone popularnog showa Ljubav je na selu, ovih dana provodi godišnji odmor u Hagnju u Hrvatskoj. Za RTL.hr otkrio je kako provodi vrijeme te je podijelio planove za naredne tjedne, ali i detalje o svom ljubavnom životu nakon emisije. Iako su društvene mreže pune poruka žena koje mu se javljaju, Darko priznaje da trenutno nema nikakvih ljubavnih novosti. "Ništa se ne događa. Zatišje je. Nigdje ne idem. Pauzirao sam sve. Budemo vidjeli kad malo zatopli. Sad se nigdje ne vozi", ispričao je iskreno.

Dodao je da se i dalje čuje s nekim kandidatima iz showa, ali planovi za susrete zasad nisu na vidiku. "Imam obveza oko kuće. Neću se s nikim vidjeti. Nisam ništa ni dogovarao. Vrijeme mi je sve poremetilo. Nisam ovo očekivao. Planirao sam raditi nešto jer kuća uvijek iziskuje neki rad. Ako bude vrijeme dozvoljavalo, sljedeći tjedan se vraćam u Nizozemsku", otkrio je Darko.

Darko priznaje da je blagdane proveo sam i da mu to više nije strano. No, dotaknuo se, nedavno, i svog prekida s Milenom, s kojom je neko vrijeme bio u vezi nakon showa. "To je definitivno kraj, a vi morate nju pitati zašto je došlo do prekida. Što se mene tiče, sve je fer i korektno. Nismo se čuli, niti ne komuniciramo. Pitao sam je neke stvari i pogodio sam je u žicu koja nju boli. Mislim da je teška glumica i manipulatorica. Sa mnom je bila iz koristi jer je tražila da se negdje udomi. Bila je prije toga u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, nije joj uspjelo. Kad sam je neke stvari pitao, ona je poludjela i tu smo se mi razišli", ispričao je.

FOTO Dance zvijezda 90-ih povukla se na vrhuncu slave: Evo kako se kroz godine mijenjala Ivana Banfić

Unatoč prekidu, Milena mu, prema njegovim riječima, još uvijek nije u potpunosti zatvorila vrata. Darko je priznao da su ga žene iz showa duboko povrijedile, uključujući i Anamariju. "S Anamarijom sam donedavno bio u kontaktu, ali više ne. Ona me jako povrijedila jer me uvelike podcijenila. Nisam to očekivao od nje i nema potrebe da više razgovaramo", zaključio je. Dok čeka bolje vrijeme za povratak u Nizozemsku, Darko ostaje posvećen svakodnevnim obavezama, a njegov ljubavni život zasad je na čekanju.

VIDEO Aleksandra Prijović je trudna, oglasila se nakon što su mediji u Srbiji objavili ovu informaciju