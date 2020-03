Danijela o najgorim uletima: 'Silno mi je neugodno kad mi kažu: 'Obožavao sam tvog pokojnog muža'

Kažu neki da smo mi žene generalno komplicirane, a žene preko 40 godina, visokih kriterija. I da mi žene teško nalazimo partnera jer imamo velika očekivanja. Ja samo ne želim muškarca kojemu je "kauching" omiljena sportska disciplina. Recimo, doživjela sam nekoliko uleta tipa: "obožavam tvog pok.muža 😱", "bio sam na nekim koncertima tvoga pok.muža" i slične stvari. .Jednostavno me ostave bez riječi od njihove silne maštovitosti. Meni bude silno neugodno. Sve što tog trenutka želim jest da imam čarobni štapić i da čarolijom učinim da lik nestane ili propadne u zemlju. Što vi ne želite? Kakve glupe muške ulete pamtite? #znamdapunotrazim #kompliciranoje😀 #womenover50

A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Mar 6, 2020 at 2:18am PST