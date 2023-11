Danijela Dvornik na Instagramu prodaje predmet iz svog ormara, zabunom ga je kupila: 'Koštalo me'

„Now and Then”

Posljednja pjesma The Beatlesa plasirana je uz spot Petera Jacksona

Pjesma stiže s kratkim dokumentarnim filmom, „Now And Then – The Last Beatles Song” iza kojeg stoji Oliver Murray. Video je svoju premijeru imao 1. studenog, a sadrži ekskluzivne snimke nastale na studijskim sesijama, kao i komentare članova benda i njima bliskih osoba.Upravo plasirana "posljednja pjesma The Beatlesa" inicijalno je bila demo snimka Johna Lennona, snimljena 1979. godin