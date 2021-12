Danijela Dvornik komentirala Gibonnija: 'Možeš slomiti gitaru, ubiti ženu, biti go***, ali kuglof ne diraj'

Proteklih dana podigla se poprilična prašina oko Zlatana Stipišića Gibonnija (53) koji je zabavljao goste na jednom blagdanskom domjenku. Zanesen atmosferom u jednom trenutku pjevač je počeo hodati po stolovima na kojima se nalazila hrana, a mnogi su mu taj potez zamjerili. Nakon svega posuo se pepelom i sam Gibonni, a u njegovu obranu sada je stala i Danijela Dvornik (54).

"Nikad, ali nikad ne hodaj po kuglofu. Hrvatska ti to neće oprostiti. Možeš slomiti gitaru, premlatiti curu, ubiti ženu, djecu, kupiti traktor od tuđe love, možeš lagati, biti go***....Ali kuglof ne diraj", napisala je Dvornik na svom Insta Storyju i dodala hashtag #croatiantragedies.

Foto: instagram

Podsjetimo, ranije ovog tjedna na društvenim mrežama počele su se širiti snimke s eventa u zagrebačkoj Laubi na kojem je pjevao Zlatan Stipišić Gibonni. Gibonnija je, čini se, malo previše ponijela pjesma, pa se u jednom trenutku popeo na stol i gazio po hrani koja je još uvijek bila na stolu. Tako je pjevajući ugazio na pladanj s pršutom i sirom, a zatim i kuglof. Splitskom glazbeniku su to zamjerili mnogi, a jedna od njih bila je i Tia Mamić, koja je na Instagramu objavila fotografiju Gibonnijevog "performansa". - Ne znam što je tužnije, ekipa koja mu plješće, podržava i snima dok on gazi po hrani ili on sam koji to radi! Christmas u pravom duhu Božića - napisala je Mamić pokraj fotografije na kojoj Gibo gazi po hrani.

- Nemam nikakvog opravdanja, mogu samo reći da mi je žao i da se ispričavam svima. Mene često ponese atmosfera, dogodi se neka vrsta ushita. Tako često uđem među publiku, znalo mi se već dogoditi da se popnem i na stol, no ovako nešto ne - rekao je Gibonni za Večernji list i dodao kako je mislio da je večera odavno gotova. - Prvo sam se popeo na stolicu, bilo mi je nisko, pa sam se podignuo na stol. Odjednom sam ugazio u dvije "fete" pršuta, pa onda i kuglof. Tada nisam išao za tim, ali danas kad gledam snimku mi je stvarno žao. Nisam "derle" da ne shvaćam situaciju. Pa ja bih prvi rekao "ovaj nije normalan", da se radilo o nekom mom kolegi - rekao nam je Gibonni i dodao kako je spreman na sve osude, te kako se ljudi s punim pravom zgražaju na snimku - Mogu samo još jednom se ispričati i reći da mi je žao - zaključio je glazbenik.

