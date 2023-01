Dadilja koja je čuvala Archieja: 'Princ Harry me dočekao bos i zagrlio me. Nisam mogla vjerovati'

U Netflixovoj limitiranoj seriji, koja je sadržavala šest epizoda, o princu Harryju (38) i Meghan Markle (41) pojavila se i dadilja Lorren Khumalo koja je radila za njih i čuvala Archieja. U seriji je opisala kako je izgledao jedan tipičan radni dan s parom. "Bili su stvarno praktični roditelji. Ujutro kad bi se Archie probudio, otišli bi k njemu i bili s njim, ona bi ga nahranila, a onda bih ga ja preuzela. Obično bismo išli u šetnju", ispričala je.

Osim toga, dotaknula se i prvog dana kada ih je upoznala, na razgovoru za posao. A to je ispričala i u podcastu "The Breakfast Club" novinara i producenta Zenzelea Ndbelea iz Zimbabvea, odakle je Lorren porijeklom.

"Razmišljala sam što su nosile njihove dadilje, jesu li nosile štikle... Princ William imao je dadilju iz Norlanda, a one su poznate po svojim smeđim, bež uniformama. Zbog moje boje kože i kako izgledam u kaki-smeđoj, znala sam da to ne bi funkcioniralo. Zato sam rekla samoj sebi da se moram potruditi, da se moram pristojno odjenuti, naći nešto tamno i cipele s niskom petom. Bila sam bez šminke. Mislila sam si - ako me uzmu, uzet će me takvu kakva jesam. Nisam rođena sa srebrnom žlicom u ustima, nisam plave krvi, otići ću takva kakva jesam i, tako mi svega, dobiti posao", opisala je Lorren koja je Archieja čuvala prije nego što su se princ Harry i Meghan Markle preselili u SAD. Khumalo je, inače, po zanimanju pedijatrijska medicinska sestra i savjetnica, a razgovor za posao imala je u Frogmore Cottageu u Windsoru, prijašnjem domu Meghan i Harryja.

Otkrila je i da je putem do Windsora dobila kaznu za prebrzu vožnju. Princ Harry dočekao ju je tada u ležernoj odjeći. Odjenuo je traperice i majicu kratkih rukava, što je iznenadilo Khumalo jer je očekivala da će se pojaviti u uniformi.

"Očekivala sam da ću vidjeti princa u nekom od onih skupih njemačkih, švicarskih odijela ili nečem sličnom, no bio je u trapericama i majici kratkih rukava, hodao je bos jer je bilo vruće", rekla je i dodala: "Pitala sam prije toga čovjeka iz sigurnosne službe trebam li se nakloniti kad budem s princom. A on me samo pogledao, nasmijao se i rekao: 'Vidjet ćeš, princ Harry je nevjerojatan.' Harry je došao, raširio ruke, rekao: 'Zdravo, Lorren!' i zagrlio me. Pomislila sam kako je džentlmen, pravi dragulj. Nisam mogla vjerovati. A kada sam ušla u kuću i ugledala Meghan, pomislila sam kako je lijepa. Osjećala sam se jako ugodno, nije bilo formalno kao što sam očekivala da će biti. Bio je to normalan dom".

Foto: Screenshot Youtube

Serija zbog koje se trese britanski dvor - tim riječima predstavila se dokumentarna serija "Harry i Meghan" , čije su tri epizode prve puštene 8. prosinca na Netflixovoj streaming platformi. Druge tri puštene su tjedan dana nakon, 15. prosinca.

- Ovo je priča o Harry i Meghan iz prve ruke, koja sadrži nikad viđene snimke iz njihove privatne arhive - uvodna je rečenica prve epizode u kojoj gledamo, ali i slušamo iz njihovih intervjua, o prvim danima njihove romanse, a Harry se dotakne i problema odrastanja pod povećalom javnosti. Na početku, Harry priznaje kako se boji za sigurnost svoje obitelji. Vojvoda je u intervjuu rekao kako je zahvalan Meghan jer je prvo ona žrtvovala svoj život kako bi se priključila njemu u njegovome svijetu, a potom je i on žrtvovao svoj kako bi se priključio njezinom svijetu.

Ispričali su potom o prvom spoju i upoznavanju, a u idućim epizodala dotaknuli su se i kraljevske obitelji te kako je Meghan bilo teško uklopiti se u obitelj koja ju nije prihvatila.

VIDEO Večernji list sjajnim je partyjem i koncertom Daleke obale proslavio izlazak novog portala