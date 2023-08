Christian Louboutin: "Žena može nositi torbicu, ali cipele su ono što nosi ženu"

Jedne večeri u kazalištu posve sam nenadano naletjela na kolegu s kojim sam nekada radila, a koji spada u one rijetke muškarce koji primjećuju žensku odjeću. I obuću. Kada je diskretno, jer ipak je bio sa ženom pod ruku, prokomentirao moje cipele, rekavši: "Ovo se ne skida u krevetu!", shvatila sam rečenicu koju je davnih dana izrekao jedan od najpoznatijih svjetskih kreatora cipela.

"Žena može nositi torbicu, ali cipele su ono što nosi ženu", čuvena je izjava Christiana Louboutina, koja zapravo u nekoliko riječi sažima i njegov život i njegov autorski kredo. Čovjek koji je "izumio" danas slavni crveni poplat cipela ima zanimljivu biografiju, ali iznad svega radove zbog kojih ga na pijedestal dižu sve one žene koje vole - i nose - seksi cipele, jer svaki njegov upečatljiv par obuće spada u kategoriju onih koji se ne skidaju..., ali ujedno može i poput neke skupocjene skulpture stajati negdje na polici kao krunski dokaz da je vrhunska moda uvijek i vrhunska umjetnost.

Slavni dizajner obuće rođen je 7. siječnja 1963. godine u Parizu. Bio je jedini sin (obitelj ima i tri kćeri) oca stolara i majke domaćice iz Bretanje i imao je jako zanimljivo djetinjstvo. U jednom je intervjuu rekao da ga je cijelo djetinjstvo proganjala misao da nije u svojoj obitelji, jer bio je mnogo tamnije puti od svih ostalih, i osjećao je kao da nije Francuz. "Moja je obitelj bila vrlo francuska i stoga sam odlučio da su me vjerojatno posvojili. Ali umjesto da se osjećam strašno i kao autsajder koji mora pronaći svoju pravu obitelj, izmislio sam vlastitu povijest, punu likova iz Egipta, jer su mi se jako sviđali faraoni." Već ta dječja mašta pokazivala je da mu je mjesto u umjetnosti, ali i nevjerojatnu pronicljivost, jer u svojoj je igri Christian zapravo otkrio djelić obiteljske tajne; naime, on doista ima egipatsko podrijetlo, jer njegov je biološki otac bio u tajnoj vezi s njegovom majkom. Louboutin je tri puta bio izbačen iz škole, a onda je odlučio pobjeći od kuće kada ja imao samo dvanaest godina, nakon čega mu je majka dopustila da ode živjeti kod prijatelja. Uskoro je odlučio napustiti školu, što je obitelj teško podnijela, a on im je objašnjavao da će biti "kao sestra Sophije Loren", jer je u jednom intervjuu slavne glumice čuo kako je ona pričala o svojoj sestri koja je morala napustiti školu kada je imala 12, ali je diplomu stekla sa 50 godina.

No, čak i kada ja napustio školu i kao mladić se bacio u čari noćnog života razuzdanog Pariza, pa i radio u nekim od najpoznatijih klubova na Montmartreu, kao i neke malene uloge u filmovima, njegova strast za proučavanjem umjetnosti koja ga je vodila u svjetove iz mašte nikada nije nestala. Obožavao je arhitekturu, a danas se to i te kako vidi u načinu na koji dizajnira cipele. Legenda kaže da je njegova fascinacija cipelama započela 1976. godine kada je posjetio Nacionalni muzej afričke umjetnosti na aveniji Daumesnil. Tamo je ugledao znak koji je ženama zabranjivao ulaz u štiklama, kako oštrim potpeticama ne bi oštetile vrijedan drveni pod muzeja. Ova slika ostala mu je u sjećanju, a kasnije je tu ideju koristio u svojim skicama jer, kao i uvijek u svom životu, želio je raditi ono što se ne smije, prkositi normama:

- Želio sam stvoriti nešto što krši pravila i čini da se žene osjećaju samouvjereno i osnaženo - rekao je.

Bio je još tinejdžer kada je ponovno pobjegao od kuće, prvo u Egipat, a zatim i u Indiju, gdje je ostao punih godinu dana. Kada se 1981. godine vratio u Pariz, sa sobom je donio mapu punu crteža ludo dobrih cipela. Bio je to smjeli dizajn kakav tada još nije bio viđen. Taj ga je dizajn doveo u najpoznatije modne kuće svijeta. Prvi posao dobio je kod Charlesa Jourdana, a nakon toga je postao pripadnik kod Rogera Viviera, dizajnera koji tvrdi da je izumio stiletto cipele sa šiljcima. No, vrlo brzo Louboutin se osamostalio te je dizajnirao ženske cipele za Chanel, Yves Saint Laurent i Maud Frizon. Ni ta najslavnija imena svjetske mode nisu ga u potpunosti zadovoljila, pa ga je njegov nemirni duh odveo u novi posao. U kasnim 80-ima radio je kao krajobrazni vrtlar, ali se početkom 90-ih vratio cipelama, našao financijere i osnovao vlastitu tvrtku.

Svoj prvi pariški salon cipela uspio je otvoriti 1991. godine, a, vjerovali ili ne, prva mu je mušterija bila princeza Carolina od Monaka. Ona je ne samo pohvalila njegove cipele već i kupila nekoliko pari, a te je pohvale čuo i jedan modni novinar koji se slučajno našao u trgovini. Nakon što su princezine riječi objavljene, položeni su temelji njegove nevjerojatne reputacija. Slijedili su klijenti poput Diane von Fürstenberg i Catherine Deneuve, a njegove stiletto potpetice obožavaju mnoge slavne žene, pa je on tako radio za: Christinu Aguileru, Joan Collins, Jennifer Lopez, Madonnu, Tinu Turner (i njezine plesačice), Marion Cotillard, Nicki Minaj, Gwyneth Paltrow, Blake Lively... Unatoč "Seksu i gradu" i ulozi u kojoj najviše nosi i propagira obućara koji je Louboutinu najveća konkurencija, glumica Sarah Jessica Parker na svom je vjenčanju nosila Louboutinove cipele, baš kao što Britney Spears nosi louboutinke vrtoglavo visokih potpetice u svom video spotu "If U Seek Amy". Zanimljivost te suradnje jest i u činjenici da je Britney s dizajnerom dogovorila da će te cipele pustiti u prodaju tek kada prođe mjesec dana od objavljivanja spota, a iščekivanje je samo poraslo apetite svih žena koje su željele baš te cipele.

Danas je to temelj njegovog carstva: svake se godine naime proda više od pola milijuna pari cipela s njegovim potpisom. O kakvom se ozbiljnom modnom poslu radi govore brojke, jer cijene louboutinki se kreću od 500 do 6000 dolara. Svaki par cipela ručno se izrađuje u Italiji, a svaki pojedinačni dizajn cipela počinje skicom koju je napravio sam dizajner. I svaki je par ultraprepoznatljiv po svom crvenom potplatu. Do tog sjajnog zaštitnog znaka Louboutin je došao slučajno, na jednom modnoj reviji. Ni sam nije znao objasniti zašto mu se činilo da bi toj kolekciji cipela trebalo dodatno "uzbuđenje", ali tada je od svoje asistentice posudio crveni lak za nokte i na nekoliko pari cipela obojio potplat u crveno. Reakcije su bile senzacionalne, njemu samom dopao se taj neobičan detalj i danas on radi najprepoznatljivije cipele na svijetu, jer taj dizajn prepoznaju i oni koji o modi doista ne znaju ništa. Naravno, Louboutin danas u svojoj beauty ponudi ima lak za nokte u nijansi "Rogue Louboutin", a to je baš ta ista žarko crvena boja kojom su obojeni potplati njegovih cipele. To skriveno "crvenilo" Louboutin je na cipele stavio 1992. godine, a godinu dana prije dizajnirao je još jedan par cipela koje su ušle u modnu povijest, cipele na kojima liše LO-VE (ljubav), po dva slova na svakoj cipeli. Na taj ga je dizajn inspirirala jedna od najpoznatijih fotografija svijeta: fotografija osamljene i tužne princeze Diane kako sama sjedi na klupi ispred Taj Mahala. Cipele LO-VE Christian je odlučio posvetiti upravo princezi, kako ona, kako je sam rekao, nikada ne bi zaboravila koliko je voljena.

Baš kao na svojim počecima Christian Louboutin i danas u svoj dizajn unosi pravo bogatstvo motiva i boja koje frcaju iz njegove velike ljubavi prema povijesti umjetnosti (prvenstveno arhitekturi i kiparstvu), ali i iz poznavanja kultura. Vjeran je svojim teško pronađenim korijenima, pa tako obožava Egipat, kojem se stalno vraća. Tako su i najatraktivnije scene iz dokumentarnog filma posvećenog njegovom dizajnu snimljene na njegovoj jahti koja plovi Nilom, dok on na palubi crta nove modele cipela.

Samo lanci na nogama Taylor Swift

Nakon više od četiri desetljeća na modnom vrhu svijeta teško je reći da Louboutinu treba reklame. Dovoljno je da zadrži svoju visoku kvalitetu (jer njegove su cipele poznate i po vrhunskoj konstrukciji pa se u njima može hodati čak i ako imaju potpetice više od deset centimetara) i svoj zaštitni znak (crveno obojeni potplat) i čini se da se one jednostavno prodaju same.

No, kada se neka od slavnih dama pojavi u kakvom novom modelu, to je znak da će upravo te cipele biti i među najkopiranijima na svijetu. Tako je 2022. godine Taylor Swift izazvala pomamu za cipelama sačinjenim od lanaca. Ona je, naime, na dodjeli MTV-evih nagrada, uz haljinu Oscara de la Rente, nosila nove louboutinke i nakit Lorraine Schwartz. I bio je to senzacionalni par sandala koji je doslovno učinio da noga, pa i stopalo slavne pjevačice izgledaju najsavršenije na svijetu, slično kao što se svi sada dive stopalima glumice Margot Robbie u filmu "Barbie". No, slične cipele, one koje nisu djelo Christiana Louboutina, doslovni su ekvivalent "španjolske čizme", tj. sprave za mučenje koju je izumila i usavršila inkvizicija. I zato bi svaka žena kod kupnje kopija trebala biti posebno oprezna jer biti moderan na znači mjesec ili dva dana liječiti krvave žuljeve i rane na stopalima.

