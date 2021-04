Chef Ivan Pažanin oduševio pratitelje promjenom imidža: Nisam slijep, ali sam oćelavio!

Splitski chef Ivan Pažanin (37) ovih dana najavljuje brojne promjene, a jedna od njih je i ona u izgledu. Naime, odlučio se na promjenu imidža pa je maksimalno skratio kosu i bradu i kupio moderne naočale, a fotografiju novog izgleda objavio je na Instagramu. U samo nekoliko sati dobio je brojne pohvale za mladenački izgled za koji njegovi pratitelji kažu kako mu odlično pristaje. Uz fotografiju je napisao: Nisam slijep, ali sam oćelavio! Sretan Uskrs svima!



Inače, Pažanin je nedavno, u razgovoru za Večernji list, najavio i otvaranje restorana s dalmatinskim street foodom. I premda su za ugostitelje trenutačno jako zahtjevna vremena, uvjeren je kako upravo to nedostaje ponudi njegovog grada:

– Sad je na red došao ozbiljan dalmatinski street food koji želim podignuti na visoku razinu ne samo hrane nego i vina, piva, koktela, a obavezno popraćeno glazbenim ambijentom. Unutar svega bit će i mali shop, gdje će se prodavati tjestenina, sirevi, maslinovo ulje… To je koncept u kojem je sve smišljeno s puno emocije i ljubavi, a ukomponirano i s Dioklecijanovim kamenom – govori nam Pažanin. Svjestan je da je trenutačno situacija svima jako teška, no ističe da je pravi izazov upravo u ovim teškim vremenima na bilo koji način plivati i donekle održavati poslovni segment kao i motivaciju za dalje.

– Bez kuhinje i bez ljudi to nisam ja. Sama pomisao na otvaranje objekta čini me živim, sretnim i motiviranim. Treba naći snage i biti optimist te gledati u svjetliju budućnost, bez toga nema napretka. Vjerujem da će ova sezona biti dobra i da će nas vratiti tamo gdje turistički pripadamo. Vjerujem da će biti gostiju, a najviše se radujem domaćim gostima – naglašava poznati splitski chef, koji će svojim gostima nuditi mediteranske specijalitete. – Bit će to jedan laganiji, opušteniji pristup, stvaranje ozbiljnog uličnog momenta Dalmacije u hrani – kaže Pažanin i dodaje da je prostor već spreman, ali i osoblje. – Kostur kvalitetnog osoblja mora biti odmah na početku, ovisno od obujmu posla naknadno ćemo zapošljavati još ljudi, vjerujem da će biti dosta zaposlenih i da će biti svi sretni zbog ponovnog rada – govori. A kad se u Splitu sve zahukta, želja mu je isti tip restorana otvoriti i u našoj metropoli.

