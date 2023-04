Charles i Camilla mogli bi promijeniti jednu tradiciju kraljevske obitelji koju kraljica Elizabeta nije propuštala

Blagdan Uskrsa se približava, a za britansku kraljevsku obitelj to je nekad značilo i posebno okupljanje. Dok je kraljica Elizabeta sjedila na tronu Uskrs se slavio u dvorcu Windsor, gdje je ona dočekivala cijelu, proširenu obitelj, koja je potom sudjelovala na misi u kapelici St. Georgea. Fotografije na kojima šeću do crkve svake su godine obilazile svijet, no, ove bi se godine ta kraljičina tradicija mogla promijeniti.

Naime, Charles i Camilla do sada su Uskrs slavili u Birkhallu, zbog čega mnogi nagađaju kako bi se okupljanje kraljevske obitelji moglo prebaciti u Škotsku. Kralj i kraljica dosadašnjih su godina misno slavlje na Uskrs slušali u crkvi Crathie Kirk, koja se nalazi nedaleko dvorca Balmoral.

Balmoral je inače za kraljicu bio omiljen tijekom ljetnih praznika, gdje je svake godine provodila mjesece i isto tako okupljala obitelj, dok je Božić, ovisno vjerojatno o raspoloženju, slavila u Sandringhamu. Posljednjih godina svog života, osobito tijekom pandemije koronavirusa, kraljica je većinom boravila u dvorcu Windsor.

Podsjetimo, britanska javnost posljednjih dana govori o dolasku princa Harry na Otok nakon što je objavio knjigu svojih memoara 'Spare' te nisu toliko zaokupljeni kraljevim planovima za proslavu Uskrsa.

Naime, Harry je u London došao zbog suđenja. Princ i još šestero osoba tuže Associated Newspapers, izdavača Daily Maila, zbog hakiranja telefona i drugih povreda privatnosti. U priopćenju za medije, Harry je istaknuo da želi pozvati Associated Newspapers na odgovornost za "dobrobit svih".

- Britanska javnost zaslužuje znati puni razmjer ovog zataškavanja i osjećam da je moja dužnost to razotkriti - rekao je.

- Dokazi koje sam vidio pokazuju da su novinari Associateda kriminalci s novinarskim moćima što bi trebalo brinuti svakoga od nas - rekao je Harry.

Uz mlađeg sina kralja Charlesa III., pjevač Elton John, njegov suprug Davir Furnish, glumice Sadie Frost i Liz Hurley, Doreen Lawrence čiji je sin ubijen u rasističkom napadu i bivši parlamentarni zastupnik Simon Hughes tuže Associated. Tvrde da su bili žrtve "brojnih nezakonitih radnji" koje su proveli novinari ili privatni istražitelji, a Associated poriče sve optužbe.

