Cesaricu za Hit godine osvojio je Let 3 za pjesmu Mama ŠČ!

U zagrebačkom HoB-u održana je dodjela prestižne nagrade Cesarica. Onu glavnu, Cesaricu za Hit godine odnio je Let 3 za pjesmu Mama ŠČ! Publika je svojim gromoglasnim pljeskom podržala Let 3 i cijeli njihov put u 2023., počevši od pobjede na Dori, preko spektakularnog koncerta na Šalati pa sve do Cesarice za Hit godine! Statuu za Hit godine Letu 3 uručio je Zlatan Stipišić Gibonni, koji je večeras također bio među slavljenicima – Gibi je pripala nagrada Cesarica Bestseller – nagrada za najveći broj prodanih ulaznica u protekloj godini.

Prema službenim podacima HDS ZAMP-a za komercijalna glazbena događanja u 2023., upravo je Gibo – taj. Nagradu mu je uručio Nenad Marčec, direktor HDS ZAMP-a. Kroz dodjelu nagrada vodili su nas Maja Ciglenečki i Duško Ćurlić, koji su tijekom dodjele i popričali s izvođačima, između ostalih i s Miach, Gršom i Lockroomom. Svi troje dobitnici, kako Cesarica za Hit mjeseca tako i dodatnih prestižnih nagrada.

Cesarica za Hit autora pripala je Mihovilu Šoštariću Lockroomu, dok je Grše dobitnik nove nagrade koja se dodjeljuje od ove godine, a to je Cesarica digitalni bestseller! Riječ je o priznanju za izvođača s najvećim brojem streamova novih pjesama na glazbenim servisima tijekom protekle godine. Nagrada također obuhvaća i aktivnost slušatelja, a odnosi se isključivo na plaćene streaming servise poput Spotifyja, Deezera, Apple Musica i sličnih. Oni su trenutni pokazatelj trendova izvan uobičajenih mainstream kanala poput radija i televizije, ali i nagovještaj smjera daljnjeg razvoja hrvatske glazbe.

Grši su nagradu uručili Maja Trstenjak, glavna urednica portala Glazba.hr i Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista, dok je Lockroomu nagradu uručio poznati hit autor Miro Buljan. Ispred prepune dvorane na spektakularnoj pozornici koju potpisuje Twentyone production večeras su nastupili Let 3 i zbor Concordia Discors, Marko Škugor i Danijela Martinović, Damir Kedžo, Miach, Marko Bošnjak, Gibonni i Z++.

Donosimo još jednom sve dobitnike nagrada za Hit mjeseca, Hit autora, Cesaricu Bestseller, Cesaricu Digitalni bestseller i Hit godine:

Hit siječnja: Marko Bošnjak „Spokojan“ (Vlaho Arbulić – Vlaho Arbulić/Marko Bošnjak)

Hit veljače: LET 3 „Mama ŠČ!“ (Damir Martinović/Zoran Prodanović – Damir Martinović)

Hit ožujka: Tony Cetinski „Vojnik pod zvijezdama“ (Dominik Miloš)

Hit travnja: Prljavo Kazalište „Stare navike“ (Jasenko Houra – Jasenko Houra/Ines Prajo)

Hit svibnja: Grše „Mamma Mia“ (Mihovil Šoštarić Lockroom/El Maar – Grše)

Hit lipnja: Vojko V „Mamacita“ (Mihovil Šoštarić Lockroom/Vojko V – Vojko V)

Hit srpnja: Petar Grašo & Nina Badrić „Nemoj“ (Tonči Huljić – Vjekoslava Huljić/Petar Grašo)

Hit kolovoza: Jelena Rozga „Idi ti“ (Tonči Huljić – Vjekoslava Huljić)

Hit rujna: Damir Kedžo „Moje srce je“ (Denis Dumančić – Fayo)

Hit listopada: Z++ „Sedmo nebo“ (Z++)

Hit studenog: Marko Škugor & Danijela Martinović „Ono nešto“ (Marko Škugor – Marko Škugor/Danijela Martinović)

Hit prosinca: Miach feat. Grše „Led“ (Mia Čičak/Grše/Mihovil Šoštarić Lockroom – Mia Čičak/Grše/Mihovil Šoštarić Lockroom/Jan Jakovljev)

Hit autor: Mihovil Šoštarić Lockroom

Cesarica Bestseller: Gibonni

Cesarica digitalni bestseller: Grše

Hit godine 2023.: Let 3 – Mama ŠČ!