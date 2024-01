Lana Jurčević o kćerinom imenu: 'Nikad prije ga nismo čuli, naježila sam se'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević nedavno je postala mama djevojčice, a o tome kako se snalazi u novoj ulozi nekad govori na društvenim mrežama. No, još nije otkrila koje ime su partner Filip Kratofil i ona dali malenoj. O tome se sad oglasila te dala naslutiti čime je inspirirano.

- Naša curica ima isto ime kao ovaj predivan i čaroban cvijet koji raste iznad vode na jezerima… To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno… - napisala je uz fotografije lopoča (na engleskom Water Lily/Lotus) na Instagramu.

- Nikad prije nikad nismo čuli za to ime i tim više je cijela priča još posebnija. Kad sam krenula pretraživati na internetu, naježila kad bi se svaki put kad bi naišla na nešto što ili objašnjava ili samo ime ili cvijet. To mora da je unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate - dodala je tajnovito, a mnogi su u komentarima nagađali da se malena zove Lily, Iris, Lota, Alba. Ovo su samo neka od imena koja su spomenuli, a Lana nije otkrila koje je točno.

Inače, Lana se najčešće oglašava na TikToku gdje je i prije nekoliko dana objavila i video u kojem je objasnila kako je zamalo zapalila kuću. Snimku je objavila pod naslovom: "Kako je #DEBILana skoro zapalila kuću."

"Stalno me neko zove i prekida, a ja hoću da vam snimim video i ispričam moj dan, znači ja se dignem, zapravo ne može se to ni zvat da sam se digla jer nisam ni zaspala otkad je ova mala došla, sna ni za lijek'', ispričala je Lana i nastavila: ''Dođem do dnevnog boravka ne znam gdje udaram, hoću nju nahranit, hoću sebe, hoću suđe oprat, hoću pregledat ugovore, dogovore, da vam ne pričam. Pojest ću ja nešto na brzaka, međutim, nema ništa. Neka palenta s bubama, to je jedino što imam, a j*biga neću sad birati."

Priznala je da je zaboravila da je zaboravila da je stavila kuhati palentu.

"I sad ja to kuham, sad ću ovo, sad ću ono i ja zaboravim da se to kuha. Došla ja za 45 minuta, to ne da se skuhalo nego se peklo, prepeklo, popeklo, zapeklo, crno bilo. Kažem: 'Ha nema veze prekrit ću malo jogurtom i bit će dobro, da ne umrem od gladi'", nasmijala se pjevačica.

Podsjetimo, Lana je na svijet prvu prinovu donijela u zagrebačkoj Petrovoj bolnici u kojoj je provela i neko vrijeme prije poroda. U srpnju je na društvenim mrežama otkrila kako ona i njezin partner Filip očekuju dijete, a nedugo nakon toga na Instagramu je napisala kako zbog zdravstvenih razloga mora otkazati svoje koncerte. Zatim se javila iz bolnice. "'Ovo je početak kraja', bila je rečenica doktora dok smo sjedili na odjelu hitne na kojoj sam završila tog nesretnog petka", započela je tu emotivnu objavu Lana, nakon čega je poručila svima kako je zbog ove situacije odlučila preispitati svoje prioritete.

VIDEO Tatjana Jurić: Ne možete mene nadmašiti, bila sam ostavljena mjesec dana pred vjenčanje