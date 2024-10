Celine Dion pojavila se u javnosti prvi put nakon Olimpijskih igara, pa prokomentirala napise u medijima

Otvaranje Olimpijskih igara u Parizu danima je bila tema u medijima i među ljudima. Kontroverzni performansi, dolazak sportaša i traženje skrivenih značenje mnoge su zaintrigirali te se o njima raspravljalo. Poseban nastup na otvaranju imala je i glazbena diva Celine Dion koja se ranije povukla iz javnosti zbog bolesti. Celine je zapjevala, a kasnije su se javile informacije da je taj nastup bio lažan odnosno da nije izveden uživo. Francuske novine Libération pisale su da je izvedbu pjesmu Edith Piaf L’Hymne à l’amour Dion 'lažirala'. Francuski mediji citirali su stručnjake iz glazbene industrije koji tvrde da je nastup 26. srpnja "bez imalo sumnje bio unaprijed snimljen".

"Ono što smo čuli na TV-u bila je ispravljena reprodukcija", izjavio je za Libération skladatelj i izvođač Etienne Guéreau. Nadovezao se i jedan inženjer zvuka koji je tvrdio: "To je bila 100 % reprodukcija, možete to čuti od prvih nota." Ostali tvrde da je unaprijed snimljena i Celineina proba. Glazbenik Wings of Pegasus na YouTubeu je komentirao da su proba i stvarna izvedba zvučale identično što je, kaže, nemoguće. "Uvijek postoje varijacije između dvije verzije pjesme uživo", rekao je. Predstavnici organizatora ovogodišnjih Olimpijskih igara odbijaju odgovoriti na pitanja o nastupu Celine Dion. Ranije su inzistirali na tome da je nastup doista bio uživo.

O ovome se Celine nije oglasila, ali je nismo niti vidjeli u javnost od tada. Naime, glazbena diva tek sada, se pojavila u javnosti iako je njezin nastup u Parizu bio najavljen kao njezin povratak. Kanadska pjevačica sada je sudjelovala na svečanosti 'City of Hope’s 2024 Spirit of Life Gala', gdje je održala emotivan govor o važnosti nade dok je predstavljala nagradu 'Spirit of Life'. Nagrada je uručena Jayju Marcianu, predsjedniku i izvršnom direktoru AEG Presentsa.

Last night, Celine made a surprise appearance at the Shrine Auditorium in Los Angeles, to present the City of Hope 2024 Spirit of Life Award to Jay Marciano, Chairman and CEO of AEG Presents. Extraordinary company gathered there in support of the acceleration of cancer research… pic.twitter.com/8dunnPhtuN — Celine Dion (@celinedion) October 23, 2024

- Pružaju skrb ljudima u najtežim i najizazovnijim trenucima njihovih života. To je jako važno. Daju najdragocjeniji sastojak - nadu. I sama znam koliko je to važno. Znam da u našim prekrasnim životima, ispunjenim obitelji, radošću i ljubavlju, možemo biti postavljeni pred goleme izazove, s velikim testovima vjere i snage... - rekla je Dion, a piše Page Six.

- Ovo je prvi put da sam na pozornici otkako sam bila na vrhu Eiffelovog tornja. I nekako mi nedostaje - rekla je pjevačica te tako istaknula svoj stav o pisanju francuskih medija.

Kanađanka, jedna od najpoznatijih pjevačica francuskog govornog područja svih vremena, boluje od rijetke autoimune bolesti i već godinama nije nastupala. Celine je 2022. dijagnosticiran takozvani 'sindrom ukočene osobe'. To je progresivni poremećaj koji može spriječiti hodanje i druge bitne vještine svakodnevnog funkcioniranja, a ljude pretvara u 'žive skulpture'. - Iako još uvijek učimo o ovom rijetkom stanju, sada znamo da je to ono što uzrokuje sve grčeve koje sam imala. Nažalost, ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života, ponekad uzrokuju poteškoće dok hodam i ne dopuštaju mi ​​da koristim svoje glasnice da pjevam na način na koji sam navikla - ispričala je pjevačica u svojoj objavi na Instagramu.

Glazbenu zvijezdu i njezinu potresnu borbu možemo gledati u dokumentarcu 'I Am: Céline Dion' koji se od 25. lipnja prikazuje se na Amazon Primeu. Na jednoj od snimki pjevačica se pojavljuje potpuno iscrpljena od bolesti te bespomoćno gleda dok je liječnici nježno smještaju u udoban položaj i provjeravaju vitalne organe. Sve to vrijeme njezine bose noge ostaju ukočene.

