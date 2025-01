'Čarobni Broadway' u čarobnom Lisinskom! Ulaznice kupite na vrijeme i ne propustite spektakl

Čarobni Broadway stiže u Lisinski u 10:30, a onda odmah iza toga – u podne. Ulaznice po cijeni od 12 eura potražite ovdje & ovdje. Cijena za grupne dolaske (više od 10 ulaznica) iznosi 6 €. Ulazak je besplatan za pretplatnike HGM-a i korisnike Kulturnog pokaza.

Broadway je najpoznatija kazališna ulica u New Yorku, sinonim za vrhunsko kazalište, ono koje oduševljava i publiku i kritiku. Kad bi prolaznik, u svojoj šetnji ovom najčudesnijom ulicom na svijetu, mogao zaviriti u svaku od njih, dočekalo bi ga kazališno blago. U jednoj bi se dvorani otvorio Getsemanski vrt i odjekivale bi uznosite himne poznatog mjuzikla Jesus Christ Superstar. Iza ugla, u nekom drugom kazalištu, Ljepotica i zvijer razbijali bi začaranost snagom svoje ljubavi. Iz teških vrata kazališta Plymouth skrivao bi se neobični dr. Jeckyll i Mr. Hyde u zanimljivoj i strašnoj priči o dvostrukom identitetu i tako redom.Takva šetnja Broadwayem bila bi veliko emotivno putovanje, prepuno uzbuđenja. Mi vas pozivamo upravo na jednu takvu šetnju 04. veljače u 12:00 u KD Vatroslav Lisinski.

Očekuju vas najpoznatiji glazbeni brojevi iz slavnih brodvejskih mjuzikala - The Little Mermaid, West Side Story, Beauty & the Beast, Monty Phyton's SPAMALOT, Cabaret, Les Miserables, Jesus Christ Superstar, Hair, Cats i dr.

Foto: Promo

Orkestar gradskog kazališta Komedija pod ravnanjem maestra Krešimira Batinića povesti će vas na razgled najpoznatijih svjetskih mjuzikla kroz arije i duete koji su ih proslavili. Sjajne glumice i pjevačice Renata Sabljak, Vanda Winter, Mila Elegović i Vlatka Burić Dujmović glazbeno će nas provesti kroz mnoge likove i priče, uz izvrsne partnere koji su, za ovu priliku, Đani Stipaničev, Filip Hozjak, Ervin Baučić i Dražen Bratulić.

Koncert Čarobni Broadway izuzetna je prilika da uživate u vrhunskim izvedbama poznatih glazbenih brojeva i da osjetite autentični čar američkog glazbenog kazališta, čar mjuzikla. Spoj izvrsnih priča i sjajne glazbe uvijek ga je činio najkompleksnijim kazališnim žanrom, a znalci iz Komedije nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

