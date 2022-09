Buckinghamska palača objavila fotografiju posljednjeg počivališta kraljice Elizabete

Buckinghamska palača u subotu je objavila fotografiju posljednjeg počivališta kraljice Elizabete u kraljevskoj kapeli u Windsoru, koje se sastoji od nadgrobnog kamena s njezinim imenom, imenom njezinih roditelja i supruga princa Filipa.

Nadgrobni spomenik od belgijskog mramora nalazi se u Memorijalnoj kapeli kralja Đure VI., koju je kraljica Elizabeta 1962. odredila za posljednje počivalište svoga oca Đure VI. Kraljica je ondje pokopana u ponedjeljak nakon državnog pogreba u Westminsterskoj opatiji.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27