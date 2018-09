Bryan Ferry bezvremenskim hitovima oduševio na najljepšoj pozornici Jadrana

Spektakularnim koncertom Bryana Ferryja na prekrasnoj Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku na najbolji je način završeno koncertno ljeto na jednoj od najljepših pozornica u Hrvatskoj. Legendarni glazbenik, koji je na sceni punih 47 godina, u Šibenik je došao s osmeročlanim bendom i održao koncert za sladokusce jer svi smo mi odrasli uz njegove hitove, i svatko ima neku omiljenu pjesmu. A na Tvrđavi je bilo samo 1000 sretnika koji su ulaznice nabavili još u ožujku. Vrijedni papirići prodali su se u roku od 36 sati po cijeni od 430 kuna, a kasnije su se prodavale po tri puta većoj cijeni.

Predgrupa Bryanu Ferryju bile su cure iz britanskog pop trija Paradisia, koje su se lani predstavile debitantskim albumom “Sound Of Freedom”, a nešto prije 22 sata počeo je koncert velikog Bryana. I odmah u sridu. Počeo je s “The Main Thing”, pjesmom s kultnog albuma “Avalon”, grupe Roxy Music. Zatim su se kao na traci redali sami hitovi, a publici nije dugo trebalo da zapjeva - “Slave to Love”, “Don’t Stop The Dance”, “Ladytron”, “Out Of The Blue”...

Divno je ponovno biti u Hrvatskoj. Hvala vam što ste došli - jedino je što je tijekom koncerta rekao veliki glazbenik. No, bitnija je glazba, a 72-godišnji Ferry još je jednom pokazao da je u odličnoj formi, uz pomoć odličnog pratećeg benda.

Jedini problem koji je imao je kako od toliko hitova napraviti dvosatni koncert. Dovoljno je samo vidjeti kakve smo hitove čuli na samom kraju koncerta - “Re Make/Re-Model”, “More Than This”, “Avalon”, “Love Is The Drug”, “Virginia Plain”, te na bisu “Let’s Stick Together” i “Jealous Guy”.

Osmijesi na licima publike najbolje su govorili o onome čemu smo prisustvovali na Tvrđavi svetog Mihovila. Mnogi su nam rekli da im je ovo bio najbolji koncert u životu. Stoga s velikim nestrpljenjem i guštom čekamo iduće ljeto na prekrasnoj šibenskoj pozornici.

Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru: