Bruce Willis provodi svaki trenutak s obitelji: 'Nitko ne zna koliko mu je vremena preostalo'

Glumačka legenda Bruce Willis (68) proslavio je Dan zahvalnosti u krugu obitelji, a njegova supruga Emma je na Instagram stavila obiteljsku fotografiju. Uz Brucea se posljednjih dana ne odvajaju Emma, ali i bivša supruga Demi Moore, te njegovih petero djece - Rumer (35), Scout (32), Tallulah (29), Mabel (11) i Evelyn (9).

- Kad je Bruceu postavljena dijagnoza, svi su se okupili kako bi njegovo sjećanje na obitelj ostalo netaknuto, rekao je izvor za Us Weekly.

- Svi su tu cijelo vrijeme. Ovo iskustvo je još više zbližilo cijelu obitelj. Nitko ne zna koliko je vremena Bruceu preostalo, pa upijaju svaki trenutak s njime, dodao je izvor.

Otkrio je i kako se "sve vrti oko" Willisa i da je imao "mnogo više loših dana nego dobrih" u proteklih nekoliko mjeseci. Drugi izvor je dodao kako glumac "ima njegu koja radi 24 sata dnevno, ali barem je jedan član obitelji uvijek s njim". Willis također provodi vrijeme sa svojom unukom Louettom, koju je njegova kći Rumer dobila u travnju.

- Rumer želi da Louetta poznaje Brucea. Ona želi da bude aktivno uključen u Louettin život. To je vrlo posebna veza, kazao je izvor.

Inače, javnost je o glumčevoj bolesti i stanju izvijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti. Kako kaže njegova kći Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

Nedavno je i njegova supruga Emma Heming podijelila detalje njegove bolesti.

- Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest - izjavila je Emma koja je dodala da je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno kada mu je bolest dijagnosticirana, jer je konačno shvatila što se događa, kako bi mogla prihvatiti ono što jest. Izjavila je i kako su njihova djeca puno naučila iz cijele situacije.

- Naše kćeri puno su toga naučile iz ovoga. Kako voljeti i kako se brinuti, ali i kako pronaći nešto lijepo u tuzi - priznala je.

Dodajmo i da je Tallulah progovorila u lipnju otvoreno o dijagnozi svog oca. Mlada glumica ispričala da je kod svog oca u početku primijetila neku vrstu nejasnog nereagiranja, za koju su članovi obitelj pretpostavili da je posljedica holivudskog gubitka sluha. - Dugo sam znala da nešto nije u redu - započela je glumica. Prvotno su mislili da su godine provedene na setu oštetile njegov sluh, a kada se njegovo stanje pogoršalo Tallulah, koju je Bruce dobio s prvom suprugom Moore, je ostala jako pogođena misleći da se njezin otac posvetio životu sa svojom novom suprugom Emmom i njihovim kćerima te da više ne mari za nju.

- Kasnije se to neodgovaranje proširilo, a ponekad sam to shvaćala osobno. Dobio je dvije kćeri s mojom pomajkom, Emmom Heming Willis, i mislila sam da je izgubio interes za mene - napisala je Tallulah u emotivnom eseju za Vogue.

