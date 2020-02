Brojne domaće zvijezde večeras u Lisinskom na večeri posvećenoj Tomislavu Mrduljašu

Sve je spremno za koncert "Zovem prijatelje moje", koji će se održati u KD Vatroslav Lisinski večeras od 20 sati. Brojni poznati domaći glazbenici tako će nakon Splita ponovno izvoditi uspješnice Tomislava Mrduljaša, jednog od najpoznatijih hrvatskih autora.

Mrduljaš ne krije sreću što će njegovi hitovi, poput uspješnica Olivera Dragojevića ''Bez tebe'' i ''Ješka od ljubavi'', ovog puta u izvedbi njegova nećaka Petra Dragojevića odzvanjati Zagrebom u sasvim novom izdanju i to u pratnji orkestra Hrvatske ratne mornarice pod ravnanjem maestra Tonćija Ćićerića, kojeg podupire i general-bojnik Mladen Fuzul, a na svom Facebook profilu objavio je i kako teku završne pripreme za koncert u Lisinskom.

– Nakon fenomenalnog splitskog koncerta koji je bio rasprodan danima unaprijed stižemo i u Zagreb. Poučeni iskustvom iz Splita nadam se da ćemo u Zagrebu napraviti jednu predivnu glazbenu večer na još jednom višem nivou – kaže nam Mrduljaš čije će hitove pjevati najveća domaća estradna imena poput Tedija Spalata, Ive Amulića, Giuliana, Zorice Kondže i brojnih drugih. Koncert u Zagrebu razlikovat će se donekle od onog splitskog kada je riječ o repertoaru, a ovog puta već spomenutim glazbenicima na pozornici će se pridružiti i Jelena Rozga, Mia Dimšić, Jole, Marko Tolja, Damir Kedžo i Marko Kutlić.

Foto: Facebook

Tijekom dva sata koncerta publika će imati priliku čuti i pjesme poput ''Zovem prijatelje moje'' po kojoj je nazvan koncert, ali i ''Ti me izluđuješ'' grupe Tutti Frutti, ''Samo ovu mrvu duše'' Ive Amulića, Giulianovo ''Jugo'' i brojne druge.

Posebno je zanimljivo što će većinu pjesama izvesti glazbenici koji pjesmu ne izvode u originalu. – U Splitu je posebno dirljiva bila izvedba Zorice Kondže koja je otpjevala pjesmu ''Ne voliš me više'' od Marijana Bana. To je baš muška pjesma, no ona ju je otpjevala na neki svoj način i publika ju je odlično primila – kaže Mrduljaš i dodaje kako će i ovog puta neke pjesme biti izvedene u totalno intimističkim verzijama uz pratnju gudačkog kvarteta. Bude li zagrebački koncert jednako uspješan kao onaj u Splitu, Mrduljaš ne odbacuje mogućnost da se i dalje nastavi tradicija njegovih autorskih večeri.

– Nismo razmišljali o tome da zaokružilmo tu priču. I Zagreb je dosta ambiciozan pothvat, ali svi smo to htjeli napraviti jer su to pjesme koji ljudi znaju, a ovim izvedbama dajemo im neki novi vjetar u leđa – zaključuje Mrduljaš.