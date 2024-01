Britney Spears odustala od glazbe: 'O meni pišu i objavljuju same laži'

Američka pjevačica Britney Spears otkrila je da ne radi na novom albumu te da pjesme kao gostwriterica piše samo za druge izvođače. Njezini senzacionalni hitovi kao što su "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again", "Womanizer", "Hold It Agains Me", "Toxic" godinama su bili na top ljestvicama diljem svijeta, a danas su također aktualni te ih publika jednostavno obožava. Usprkos glasinama da snima novi album, što bi njezini obožavatelji jedva dočekali, 42-godišnja američka pjevačica, koja je u impresivnoj glazbenoj karijeri s čak šest albuma i pet singlova stigla do broja jedan najprodavanijih na Billboardovoj američkoj listi - izjavila je da se neće vratiti u glazbenu industriju.

Svoju Instagram objavu ilustrirala je senzacionalnim remek djelom talijanskog slikara Guida Renija, inače jednog od značajnih baroknih majstora, a koja prikazuje Salomu s glavom sveca Ivana Krstitelja. Britney Spears ta slika je poslužila da opovrgne medijske napise kako snima novi album. - Samo da razjasnimo da je većina vijesti o meni totalno smeće. Stalno pričaju da se obraćam potencijalnim suradnicima za novi album, ali... To nije istina, nikada se pod svojim imenom neću vratiti u diskografsku industriju - napisala je u svojoj objavi Britney Spears kojoj je pisanje pjesama zabava, ali za druge te je dodala: - Kad pišem, pišem iz zabave ili pišem za druge ljude! Za sve vas koji niste pročitali moju knjigu, postoji mnogo toga što ne znate o meni... Napisala sam više od 20 pjesama za druge ljude u posljednje dvije godine. Ja sam ghostwriter i iskreno uživam u tome - napisala je pjevačica koja se osvrnula i na nedavne napise o svojoj knjizi.

- Također se priča da je moja knjiga objavljena bez mog odobrenja, i to je daleko od istine. Ako ste čitali vijesti ovih dana, bolje da niste. Ja sam voljena i blagoslovljena osoba - zaključila je Britney Spears. Kako bilo, s financijama trenutno nema problema, zato što osim autorskih i izvođačkih prava od svojih pjesama masno zarađuje i kao autorica bestsellera. Autobiografija "The Women in Me" za koju je Britney dobila predujam od 12,5 milijuna dolara od izdavača, a prema ugovoru pripada joj i četvrtina neto zarade od svakog prodanog primjerka tiskanog izdanja, audio knjige ili elektronskog izdanja.

Britney je svojedobno govorila kako je njezina knjiga najbrže prodavani publicistički naslov u povijesti, no to se baš i nije pokazalo istinom. Svakako, s prodajom od 1,43 milijuna primjeraka samo na engleskom jeziku u prošloj godini Spears svakako može računati na veliki honorar koji će joj na račun sjesti početkom ove godine, pišu američki mediji.

Podsjetimo, dugo iščekivanu autobiografiju pop princeze "The Woman in Me" mogla bi nadmašiti čak i rekord memoara "Spare princa Harryja, a američka pjevačica je ipak nije napisala posve sama. Njen brutalni obračun s traumatičnom prošlošću trebao je još jednog, objektivnog autora koji joj je dao smjernice - Sam Lansky, inače iskusan novinar Timea.

Burni memoari Spears u kojima je prvi put progovorila o najupečatljivijim događajima u životu, u izdanju su kuće Simon & Schuster. Knjigu je posvetila sinovima Seanu Prestonu (18) i Jaydenu Jamesu (17), koji su se u proljeće 2023. preselili na Havaje s ocem Kevinom Federlineom, zato što su tako željeli. Prije odlaska na drugi kraj Amerike nisu kontaktirali s majkom, što ju je strahovito povrijedilo.

