Brena je i prije 10 godina u Hrvatskoj završila u bolnici: Slomila je obje ruke, a evo i s kojim zdravstvenim problemom se bori

Organizatori koncerta Lepe Brene javili su u utorak kako se tijekom sinoćnjeg trećeg koncerta u Areni Zagreb dogodila nezgoda radi koje je pjevačica jutros podvrgnuta operaciji gležnja. Operacija je uspješno obavljena te se pjevačica osjeća dobro. Do nezgode je došlo kada je član tehničke ekipe nesretno pao s pozornice u spušteni lift te zadobio lakše tjelesne ozlijede, upravo u trenutku dok je Lepa Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je ozlijedio. Iako se to dogodilo na početku koncerta, pjevačica je nastup odradila besprijekorno i do kraja unatoč velikoj boli. No, koncerti koji su se trebali održati 10. i 16. prosinca u Areni Zagreb su otkazani.

Poznata folk pjevačica doživjela je ozbiljnu nezgodu prije otprilike deset godina tijekom boravka u Hrvatskoj. Incident se dogodio u Novom Vinodolskom, gdje je Lepa Brena ljetovala sa svojim suprugom Bobom Živojinovićem. Nesreća je rezultirala lomom obje ruke, što je zahtijevalo hitnu medicinsku intervenciju. Zvijezda je bila hospitalizirana u Ortopedskoj klinici Lovran, smještenoj u blizini Opatije, gdje je trebala biti podvrgnuta kirurškom zahvatu.

Međutim, situacija se zakomplicirala zbog pjevačičine povijesti zdravstvenih problema s trombozom. Liječnički tim je odlučio odgoditi operaciju do jutra, čekajući da se INR (međunarodni normalizirani omjer) spusti na sigurnu razinu za kirurški zahvat. Lepa Brena se već godinama bori s trombozom, s prvim ozbiljnim simptomima koji su se pojavili 2004. godine. Tada je tijekom nastupa doživjela zastoj u glavnoj veni, što je uzrokovalo plavetnilo i utrnulost ruke.

Ovo zdravstveno stanje ponovno je eskaliralo u srpnju 2012. godine, kada je pjevačica provela tri dana na liječenju u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje zbog tromboze potključne vene. Nakon uspješnog tretmana, Brena je otpuštena kući i od tada posebno pazi na svoj životni stil, prehranu i razinu stresa.

U iskrenom razgovoru za magazin Story, pjevačica je podijelila svoje iskustvo s prvim simptomima tromboze: "Sjećam se, postavljala sam stol za ručak kada mi je desna ruka odjednom poplavjela. Izgledalo je kao da se to događa nekom drugom u nekom filmu. Nakon nekoliko sekundi plava boja se povukla, a ja sam problem ignorirala. Nekoliko tjedana kasnije pjevala sam u Švicarskoj kada se to ponovilo. Dok sam držala mikrofon, primijetila sam kako mi na nadlaktici kod mišića pucaju kapilare. Izgledalo je kao da netko ispisuje tetovažu. Preda mnom je bilo dvije tisuće ljudi i nije mi palo na pamet otkazati koncert. Prebacila sam mikrofon u lijevu ruku, desnu podigla uvis i tako završila nastup", iskreno je ispričala pjevačica.

