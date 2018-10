Brat i ja bi se najviše ljutili kad bi nas zvali 'Prču', no imali smo spreman odgovor

Kultna serija "Naše malo misto" proteklog je tjedna ponovno emitirana na HRT-u, a premda mnogi gledatelji znaju napamet brojne svcene remek-djela scenarista Miljenka Smoje i redatelja Joakima Marušića, ponovno je bio gušt gledati zgode i nezgode dotura Luigija, njegove Bepine, Roka Prča, Anđe Vlajine i drugi stanovnika Malog mista.

Pjevač Dean Dvornik 1969. godine imao je šest godina, a u "Našem malom mistu" glumio je malog Mirka. Snimanja se i danas rado sjeća, pogotovo jer je glumio iz pokojne tatu Borisa i brata Dina.

- Gledao sam nekoliko epizoda prošlog tjedna i uvijek mislim da sam vidio sve i da će mi ovaj put možda biti dosadne, ali ne da nisu dosadne, već me uvedu u priču kao da gledam prvi put. "Naše malo misto" je remek djelo kinematografije u svakom pogledu - kazao nam je Dvornik kojem su se ponovno vratile slike sa snimanja.

- Sjećam se svih glumaca pogotovo Zdravke Krstulović (Anđa Vlajina), Karla Bulića(Dotura), Asje Kisić (Bepina) i Vladimira Medara (Gradonačelnik). S njima sam najviše boravio na setovima, ostali su mi u sjećanju kao dragi i dobri starčići, iako tada nisu bili puno stariji nego što sam ja sada. Ostao mi je duboko urezan u sjećanju i škotski ovčar Leo, on je glumio žensku ulogu tj. bio je Belina. S njim smo se Dino i ja igrali dok smo čekali da na nas dođe red za snimanje - sa sjetom nam priča Dean.

Svi posebno pamte epizodu "Borbena ponoćka", u kojoj Dean kaže kako bi on volio biti "nazadno dite", jer nazadna djeca dobivaju poklone dva puta - za Božić i za Novu godinu. Tada ga je Zdravka Krstulović udarila po glavi, no to je bilo tako jako da je mali Dean iskreno zavapio: "Šta me tučeš"? ta rečenica nije bila u scenariju, no redatelj ju je odlučio ostaviti zbog Deanove iskrene reakcije.

- Istina, scena je uvjerljiva jer nisam očekivao tako jak udarac. Dobro mi je zazvonilo u glavi. Nakon toga s njom nisam razgovarao neko vrijeme - kazao je Dean koji nije kako bi neki očekivali bio "napredno dite", zahvaljujući njegovom ocu. Dina i njega su zbog Borisove uloge druga djeca često zezala.

- Brat i ja smo se najviše ljutili kad bi nas zvali "Prču", onda bi im mi odgovorili "Jaja ti drču". Mi se nismo osjećali nimalo drugačiji od druge dice. Morate znati da moj otac nije bio bogataš koji bi nam mogao priuštiti sve što poželimo - veli Dvornik.

Za Deana i Dina glazba je bila jako dosadan proces, pun čekanja i priprema prije prve klape. Pogotovo nisu voljeli probati odjeću. No, zahvaljujući snimanju "Malog mista" zavoljeli su glazbu. Jednom su na Starigradu na Hvaru čekali početak snimanja i na terasi hotela čuli bend koji svira tada veliki hit grupe Mungo Jerry "In The Summertime".

Zbog toga su i počeli učiti svirati i postali pravi profesionalci. Dean je danas ponosni otac petero djece koje je dobio u tri braka. Najstarija Dea ima 33 godine, Boris (28) i Ariana (26) rođeni su i odrasli u Chicagu, Andrea ima 14 godina, a mali Marvin 5. Upravo bi on mogao naslijediti umjetničku crtu Dvornikovih.

