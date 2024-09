Evo kako je Tomo Ricov nagovorio Bracu da nastupi u Rovinju, otkrio je i što mu je ovaj medij rekao

Josip Grbavac, poznatiji kao Braco sa Srebrnjaka, stiže 21. rujna na Weekend Media Festival u Rovinju. Panel pod nazivom "Braco te gleda" nesumnjivo će potaknuti veliki interes posjetitelja, a otkud Braco na festivalu i kako će izgledati panel, otkrio nam je direktor WMF-a Tomo Ricov.

- Prije nekih osam godina pročitao sam kako je Braco sa Srebrnjaka medij, pa mi se odmah rodila ideja da ga pozovem na Weekend Media Festival. Godinama sam tražio zna li ga itko i nije mi bilo jasno da ga ne pozna nitko od ljudi koje znam. Onda mi je jazz glazbenik Joe Pandur rekao da mu se Braco javio nakon 15 godina. Oni su ljeti izlazi u Vodice, pa je Braco htio da se skupi staro društvo. Rekao sam mu da ga pita bi li pristao, a Joe mi je odgovorio da nema šanse jer on nastupa po cijelom svijetu. Međutim, pristao je odmah, zbog WMF je otkazao nastup u Londonu, kazao nam je Tomo Ricov i dodao da Braco nije tražio nikakve uvjete. Zanimljivo je da je panel s njim dogovorio još prije šest mjeseci, no čekao je na objavu do desetak dana prije WMF-a.

- Poznato je da Braco ne daje intervjue. Pričali smo u kakvom bi obliku bio taj panel i on mi je rekao: "u kakvom god želiš. Ti znaš najbolje". Odmah je pristao da se panel zove "Braco te gleda". Nije mu smetalo ni da će na WMF-u biti samo skeptici, a ne ljudi koji imaju neku potrebu. "Ja nemam problema sa skepticima", kazao je i dodao da negdje 80 posto ljudi koji su prisutni njegovim seansama su nakon toga bolje, rekao je Ricov.

Panel "Braco te gleda" bit će u Off programu WMF-a. Na početku će Zoran Šprajc najaviti Bracu, a onda će on desetak minuta gledati publiku.

- Braco inače gostuje na psihijatrijskim skupovima, bio je u Ujedinjenim narodima, njegovi fanovi su brojne poznate osobe poput Andie MacDowell i Naomi Campbell. On je svojevrsni fenomen, rekao je Ricov i dodao je interes za Bracino predavanje velik, premda će posjetitelji većinom biti skeptici koji će na panel doći iz zezancije.

- Razmišljao sam izvan okvira. Htio sam i ove godine napraviti nešto drugačije. To je neka vrsta pomicanja programa, premda ove godine imamo predavanja u devet dvorana, dakle bit će za svakog zanimljivih tema poput predavanja doktora za sreću Micaela Dahlena ili Thomasa Eriksona. Doslovno smo pokrili sve segmente. No konačni cilj mi je bio da se ljudi zakače dodatno, da vide da postoji i drugi elementi.

Rođen u Zagrebu, Braco je magistrirao ekonomiju, ali njegova sudbina krenula je neočekivanim putem kada je upoznao Ivicu Prokića, samozvanog proroka koji je vjerovao da je od Sunca primio posebne moći iscjeljenja. Prokić je tvrdio da ga je zraka sunca pogodila u skočni zglob, dajući mu nevjerojatne sposobnosti koje je prenosio kroz gomile zlatnog nakita kojim se kitio. Tijekom Domovinskog rata Prokić je okupljao sljedbenike i širilo se uvjerenje da može utjecati na sudbine ljudi.

Braco se pridružio Prokićevom krugu te ubrzo postao njegov najodaniji sljedbenik. Nakon Prokićeve smrti 1995. godine, kada se utopio u Južnoafričkoj Republici, Braco je preuzeo njegovu duhovnu ulogu i zadržao većinu njegove pratnje. Prokićeva smrt bila je obilježena legendama, poput one da ga je pogodio golemi val. Braco se iz Afrike vratio s dijelom njegova nakita, čime je simbolično naslijedio duhovnu ulogu.

Za razliku od svog učitelja, koji se oslanjao na propovijedi, Braco je razvio drukčiji pristup. Umjesto govora, koristi samo tišinu i pogled. Njegove seanse traju nekoliko minuta, tijekom kojih on nijemo promatra okupljenu publiku. Ljudi su nakon njih prijavljivali emocionalne i tjelesne promjene, navodeći da su doživjeli duboko duhovno iskustvo ili čak iscjeljenje. Braco je u međuvremenu otvorio centar na Srebrnjaku, elitnoj zagrebačkoj lokaciji, gdje je održavao svoje seanse. Odatle je započeo širiti svoje djelovanje diljem svijeta.

Unatoč ogromnoj popularnosti, Braco nije izbjegao kritike. Skeptici tvrde da je njegov "pogled" ništa više nego rezultat placebo efekta. Drago Plečko, najpoznatiji hrvatski istraživač paranormalnog, jednom je izjavio da Braco izaziva efekt samopomoći kod ljudi, naglašavajući biokemijske reakcije koje mogu proizvesti iscjeljenje. Plečko je naglasio da je, uvidjevši prirodu ovog fenomena, odlučio distancirati se od daljnjih istraživanja Bracina rada.

