FOTO Anica Kovač zasjala u društvu kćeri! Leticija nosi tenisice od skoro 900 eura

Naša bivša misica Anica Kovač s kćeri Leticijom zasjala je sinoć na reviji omiljenog modnog brenda ELFS. Anica je odjenula predimenzionirani sivi sako, crne tajice i štikle, a cijelu je modnu kombinaciju podignula s cvijetom oko vrata i zalizanom frizurom. Njezina kći Leticija odjenula se upravo kako priliči njezinim mladenačkim godinama, a odabrala je bijelu majicu, cargo jeans hlače i skupocjene Balenciaga tenisice čija cijena iznosi 875 eura.

Najljepše je kada kćeri dovoljno odrastu i postanu najbolje društvo svojoj mami. - S mamom je najbolje feštati, barem meni. Dobro se slažemo, sad još i malo bolje. Volim je najviše, uvijek hoće dobro, nije stroga, sve nam dopušta. To ne govorim zato što sad tu sjedi, nego zato što to stvarno jest tako - kazala je svojevremeno 21-godišnja Leticija za IN Magazin gdje je gostovala s mamom koja je prokomentirala odnos s kćeri.

- Jako sam na nju ponosna, ona je sad moja cura, velika. Nekako je drugačije i pričamo drugačije, družimo se, prijateljice smo, ali kad treba, odlučujem kao majka. Ta mlada generacija danas em puši, em ta usta ili te neke čudne slike, ja to ne volim, ali, evo, dajem joj priliku i mogućnost da se još malo nauči i da me gleda i sluša - dodala je iskreno Anica Kovač. Obitelj Kovač zbog posla našeg bivšeg reprezentativca i nogometnog trenera Roberta Kovača prije tri godine živjela je u Monacu i tada je Anica u razgovoru za Gloriju progovorila o roditeljstvu.

- Nije važno hoće li mi djeca prolaziti s pet, ne želim ih gušiti. Cilj mi je da budu sretni, zadovoljni i zdravi ljudi, da odrastanjem u različitim sredinama nauče novi jezik i da kao obitelj ostanemo povezani. Pa i kroz sport, koji mlade čuva od loših stvari. Kad smo mi bili djeca, nismo se dali u kuću, a današnje klince treba tjerati da izađu - dodala je.

Mlađu Viktoriju čak je zanimao i nogomet, dok se starija Leticija uz razne sportske aktivnosti bavi i dizajnom sportske odjeće. Kćeri su povukle maminu genetiku pa su obje manekenskih visina, no niti jedna od njih nije krenula maminim stopama. Sin Roberta i Anice - 16-godišnji tinejdžer Marko visok je 210 centimetara, prerastao je sve u obitelji te se bavi košarkom.

