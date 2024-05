Nagađa se da je Princ Harry odbio susret s ocem, a sada se zna i stvarni razlog

Vojvoda od Sussexa, princ Harry (39), početkom mjeseca bio je u rijetkom posjetu Velikoj Britaniji, no do susreta s njegovim ocem, kraljem Charlesom (75) ipak nije došlo. To je potaknulo brojne spekulacije svjetskih medija oko toga što je kumovalo takvom razvoju događaja, a britanski mediji sada donose nove vijesti.

Naime, kako izvještava Telegraph, izbjegavanje susreta zapravo je incirao princ Harry i to iz jednog specifičnog razloga - u kraljevskoj rezidenciji nisu ostvarene sigurnosne mjere koje je on tražio. Razlog takvom zahtjevu je prinčev strah za vlastitu sigurnost jer očeva ponuda nije sadržavala nikakvu odredbu o osobnoj zaštiti financiranoj od strane poreznih obveznika.

Prema tome, Harry bi u slučaju sastanka boravio na vidljivoj lokaciji s javno dostupnim ulazima i izlazima koji nisu pod policijskim nadzorom. Naposljetku je odsjeo u hotelu u kojem je zbog velikog broja gostiju mogao neprimjećeno ulaziti i izlaziti. Britanci dalje navode da je ovaj potez kralja Charlesa povrijedio i onako osjetljivi ego njegovog sina.

Podsjetimo, princ Harry u Veliku Britaniju došao je povodom Invicuts igara, a kao inicijalni razlog izbjegavanja susreta oca i sina navedena je kraljev ispunjeni raspored. U srijedu 8. svibnja 39-godišnji Harry u londonskoj katedrali svetoga Pavla proslavio je desetu godišnjicu održavanja međunarodnoga sportskog događaja pod nazivom Invictus Games, koji je on utemeljio, a riječ je o multidisciplinarnom sportskom događaju za ranjene i bolesne ratne veterane.

- U odgovoru na brojne upite i nagađanja hoće li se vojvoda sastati sa svojim ocem tijekom posjete Ujedinjenom Kraljevstvu ovaj tjedan, to nažalost neće biti moguće zbog gustog programa Njegovog veličanstva - rekao je glasnogovornik princa Harryja. - Vojvoda od Sussexa razumije da njegov otac ima obveze i razne druge prioritete te se nada da će ga uskoro vidjeti - dodao je.

Mlađi sin kralja Charlesa tek je nekoliko puta posjetio Britaniju od kada je sa suprugom Meghan 2020. preselio u Los Angeles gdje žive s dvoje male djece. Prethodno su se odrekli službenih kraljevskih dužnosti.

Harry je bio na pogrebu bake, kraljice Elizabete II. godine 2022., a nazočio je i očevoj krunidbi u svibnju 2023. Zadnji je put u Britaniji viđen u veljači ove godine kada se nakratko sastao s ocem nakon što je 75-godišnji monarh objavio da mu je dijagnosticiran rak. Harry se otuđio od kraljevske obitelji i govori se da jedva razgovara sa svojim starijim bratom i prijestolonasljednikom princom Williamom.

Kralj Charles se početkom svibnja vratio svojim javnim dužnostima s obzirom na to da je liječenje bilo uspješno i da se dobro oporavio, priopćila je Buckinghamska palača. Palača je također priopćila da neće komentirati stvari vezane uz Harryja. Nakon što napusti Britaniju, Harry će sa suprugom posjetiti Nigeriju.

