Bocellijev sin (24) nastavlja očevim stopama: Glazbu obožava od malih nogu, a pred ocem nikada nije htio pjevati

Polako, ali sigurno vrata svjetske glazbene scene otvara 24-godišnji Matteo Bocelli. Najmlađi sin proslavljenog talijanskog tenora Andree Bocellija i njegove prve supruge Enrice Cenzatti tek je nedavno odlučio zaplivati solističkim vodama, i to se, sudeći prema reakcijama publike, pokazalo punim pogotkom.

Ljubimac žena

Njegov prvi singl "Solo" objavljen je prije samo četiri mjeseca, a već ima više od četiri milijuna pregleda. Ništa lošiji nije ni drugi singl "Close" koji je dva tjedna nakon objave došao do milijun pregleda. Ovih je dana upravo na društvenim mrežama najavio i američku turneju na kojoj će biti gost svoga slavnog oca, a kad smo već kod društvenih mreža, brojke mu i na njima idu u prilog. Na Instagramu je dosad prikupio više od 405.000 pratitelja, s kojima rado dijeli trenutke iz privatnog života, a osim strasti prema glazbi Matteo otkriva i strast prema kulinarstvu.

Sudeći prema onome što objavljuje, 24-godišnji Talijan pravi je stručnjak u spravljanju tjestenine, a upravo to donosi mu dodatne bodove kod nježnijeg spola koji je zaludio već na samom početku karijere. Fizički dosta sliči svome slavnom ocu, od kojeg je naslijedio i glazbeni talent.

- Tehnički, glasovi su nam veoma različiti, no postoji nešto što nas povezuje. To je stav. Karakterističan način izražavanja pjevanjem je ono što Mattea i mene čini veoma sličnima. To se ne može uvježbati, to je ono s čime se rodite - kazao je jednom prilikom Andrea.

Upravo je on svom sinu pomogao pri izlasku na scenu, i to još 2018. kada su zajedno otpjevali pjesmu "Fall On Me" na engleskom i talijanskom jeziku. Prvi je to duet oca i sina koji je očarao publiku i osvojio srca ljudi diljem svijeta.

– Svatko tko je roditelj i tko zna koliko je vrijedna odgovornost biti majka ili otac, u potpunosti će shvatiti značenje ove izvedbe. „Fall On Me“ je prva pjesma koju sam izveo sa svojim sinom Matteom – napisao je tada Andrea koji je upravo ovaj duet odlučio uvrstiti na svoj album 'Si' koji je izašao prije četiri godine.

- Iskreno se nadam da će to biti prvi korak u Matteovoj bogatoj karijeri. No, prije svega želim mu da ostane ono što jest – umjeren i skroman, i da se uvijek vodi vrijednostima po kojima je odgajan u obitelji - izjavio je tada jedan od najpoznatijih tenora na svijetu.

Svjetske pozornice

Dodao je tom prilikom i kako pjesmu uopće nije planirao izvoditi sa sinom te da mu je prioritet da Matteo završi studij glazbe na konzervatoriju Boccherini u talijanskom gradu Lucci. Ljubav prema glazbi Matteo je počeo pokazivati već od malih nogu, sa šest godina počeo je svirati klavir, a i pjevanje mu je bila opsesija od ranog djetinjstva. No, zanimljivo, pjevao je samo pred majkom. Pred ocem je, kako je rekao, izbjegavao pjevati jer je bio jako sramežljiv.

- A onda sam jednog dana shvatio da je ipak bolje da me otac malo usmjeri - bio je odlučan Mateo, koji je u svojoj mladoj karijeri nanizao već nastupe diljem Europe i Amerike.

Potkraj 2019. nastupao je s ocem u Londonu pred princem Harryjem i njegovom suprugom Meghan Markle, koji su tada još bili članovi kraljevske obitelji, na donatorskoj manifestaciji Royal Variety Performance. Dosad je stekao cijelu vojsku obožavatelja koji jedva čekaju njegov prvi solistički album, ali i nastupe na velikim svjetskim pozornicama. Od kojih, za razliku od svoga starijeg brata Amosa (26) koji je također u glazbenim vodama, ne bježi. Amos je vrlo vješt pijanist koji je također nastupao s ocem i surađivao na pjesmama "Sono Qui" i "Ali de Libertà", a unatoč ljubavi prema notama, Amos je obrazovanje nastavio u drugom smjeru, pa je tako 2018. upisao studij zrakoplovnog inženjerstva u Pisi.

