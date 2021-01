Blista u osmom desetljeću! Neda Ukraden uvukla se u kožne hlače pa stigla na snimanje u Mercedesu

Neda Ukraden još je jednom mnoge iznenadila svojom besprijekornom figurom. Pjevačica je trenutno u Beogradu, a upravo su je tamo snimile kamere dok je dolazila na snimanje emisije 'Nikad nije kasno'.

Neda će u kolovozu napuniti 71. godinu, a iako je zakoračila u osmo desetljeće i dalje preferira mladenački stil. Ovog je puta tako na sebi imala crnu kožnu jaknu s krznom, crne kožne hlače i gležnjače na visoku potpeticu. Dotjerana od glave do pete izašla je iz bijelog Mercedesa i krenula prema studiju.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 29, January, 2021, Belgrade - Recording on the Grand TV show "Nikad nije kasno" at Kosutnjak. Neda Ukraden. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 29, januar, 2021, Beograd - Snimanje na televiziji Grand emisije "Nikad nije kasno" na Kosutnjaku. . Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Neda se ovih dana osvrnula na slučajeve sekusalnog zlostavljanja glumica u Srbiji i poslala poruku Mileni Radulović, koja je prva izašla u javnost s pričom o tome da ju je kad je imala samo 17 godina silovao Miroslav Mika Aleksić.

- Draga Milena, obraćam ti se kao žena ženi, ali i kao majka kćeri jer bi mi to mogla biti! Kao žena kažem ti BRAVO. BRAVO za to sto si ovim hrabrim javnim iznošenjem grozota koje su se tebi tko zna kojim sve djevojčicama i dječacima događale, oslobodila svoju dušu i pustila da taj strašni teret polako odlazi iz tebe. A sad vidiš i to koliko nisi sama. BRAVO zbog svih nesretnih i prestrašenih osoba koje trpe nasilje jer ih je sramota da prstom pokažu na uglednu osobu koja ih prije svega psihički zlostavlja, a koje si ti sada ohrabrila da o tome javno progovore, započela je Neda objavu.

- BRAVO za to što su ovim tvojim hrabrim činom pale maske 'kreativnih psihopata' ,koji su studiranje, pogotovo lijepih umjetnosti i tko ko čega sve još, pretvorili u najružniju noćnu moru i doživotnu traumu mnogim mladim ljudima! BRAVO jer si skrenula pažnju na licemjeran odnos društva prema djevojkama koje svoje breme straha, patnje i nesreće ne smiju iznijeti jer će biti žigosane! BRAVO je si spriječila da se ZLO dalje širi i zaražava neke nove žrtve, nastavila je pjevačica, a onda se zapitala kako je moguće da roditelji nisu ništa primijetili.

- A kao MAJKA pitam se a pitam i roditelje: Je li moguće da niste vidjeli u očima svoje djece suze, patnju, nesreću, očaj, strah, poniženje, bespomoćnost nakon satova s nekim koga plaćate, a uništava radost, samopouzdanje, normalan psihički razvoj vašeg djeteta djeteta????!!!! Je li želja da dijete bude glumica ili glumac jača od poimanja što proživljavaju, što se stvarno događalo na tim horor treninzima primjerenijim kakvoj Legiji stranaca, nego učenju dramskih umjetnosti?!! "I najzad, sad sam shvatila zašto je žena u našim filmovima uglavnom (čast izuzecima) tretirana ili kao jadnica- ružna,glupa i nesretna domaćica koja rađa djecu, a koju muž, vara, tuče i zlostavlja ili kao kurva koju baja puni lovom, šamarima , prahom!!! Zato jer ga pišu i režiraju razni kreativni psihopati! Bože pomozi ovoj djeci, zaključila je Neda Ukraden.

