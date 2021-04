'Bivši predsjednik producirao mi je novi album, bilo mi je zabavno raditi s njim'

Obradom tradicionalne pjesme “Ljubav se ne trži” čakovečka sopranistica Marija Vidović (39) najavila je svoj novi studijski album jednostavno nazvan “Međimurje”. Na novom albumu, koji 29. travnja poklanja Večernji list, nalazi se 12 pjesama posvećenih Marijinu rodnom kraju, među kojima su tradicionalne međimurske popevke i nekoliko autorskih pjesama.

– Sve sam pripremila u jednom potpuno novom ruhu, u aranžmanima za sopran i simfonijski orkestar ruskog skladatelja Aleksandra Paškova. Smatram da je album jedno veliko iznenađenje, genijalan spoj tradicijskih napjeva, klasike i plesnih ritmova. Ja sam odabrala pjesme koje su mi najdraže ili su među najpoznatijim međimurskim pjesmama i onda sam ih povezala u dramsku radnju. Uživala sam sa svojim suradnicima stvarajući i pripremajući ovaj meni poseban i srcu drag projekt – rekla nam je sopranistica. Zanimljivo je da je glazbeni producent albuma koji izlazi u izdanju Croatia Recordsa bivši predsjednik Ivo Josipović, za kojeg Marija ima samo riječi hvale.

– Suradnju s profesorom Ivom Josipovićem omogućio je Croatia Records. On je vrstan znalac i njihov dugogodišnji suradnik. Profesor je, autor i pedagog, tako da je bio logičan izbor da ga zamolimo za suradnju, i to dugoročnu. Jako smo se dobro razumjeli od samog početka i svaki put jako nam je lijepo i zabavno raditi zajedno. Inspirira me suradnja s tako profesionalnim i dobrim ljudima i stručnjacima kao što je profesor Josipović i cijeli tim u Croatia Recordsu.

Marija Vidović odrasla je uz Dravu i Muru, a glazba joj je u krvi od najranijih dana.

– Pjevam i plešem otkad znam za sebe. Prvi nastup pred kamerama imam zabilježen kad su mi bile tri godine. Sestra me pratila na harmonici i pjevala sam dječju pjesmicu. Od samih početaka strastveno sam voljela pjevati i plesati. Roditelji, brat i sestra u tome su uživali i nikad mi nisu rekli da šutim ili prestanem. U klasičnu glazbu uputili su me stručnjaci u jednom žiriju, nakon što sam im otpjevala na audiciji dvije pop-pjesme kad sam imala 13 godina. Na tom savjetu i danas sam im iznimno zahvalna. To mi je otvorilo za jedan nov i divan svijet te mi omogućilo da se bavim baš onim što je moje zvanje. Na njemačkom jeziku postoji lijepa riječ za to: Berufung! Na prvi pogled zaljubila sam se u opere i operne arije te posebno u klasični Lied, pjesmu. Klasična glazba neiscrpan je izvor pozitivne energije i zato mi je jako drago i zahvalna sam što ljudima mogu prenositi tako lijepe i posebne emocije pjevajući i interpretirajući djela velikih majstora i kompozitora – kaže sopranistica koja je iz prve upisala prestižnu Glazbenu akademiju u Beču.

– Studiranje u Beču bilo mi je posebno iskustvo i puno sam naučila. Oduševljavalo me što si kao mladi student imao priliku vidjeti i čuti svakodnevno toliko dobre glazbe uživo u njihove tri operne kuće ili najpoznatijim koncertnim dvoranama. Kad sam na akademiji radila magistarski ispit s predstavom “Šišmiš” Johanna Straussa, živjela sam baš u ulici, nekoliko kuća dalje, gdje je sam skladatelj stanovao kad je komponirao baš tu operetu – dodala je Marija i posebno istaknula činjenicu da joj je mentor bio jedan od najpoznatijih svjetskih tenora Francisco Araiza, od kojeg je puno naučila.

– Njegovih savjeta ima puno, a u tome je i draž da i nakon toliko godina poznanstva i suradnje još uvijek učim na njegovim predavanjima i u razgovoru s njim. Danas bih izdvojila jedan savjet koji mi je dao, a to je da uvijek treba biti najbolje pripremljen i spreman za svaki nastup. Nema velikih i malih nastupa. Svaki je jednako bitan – kaže sopranistica.

Vidović je dosad nastupala u najprestižnijim svjetskim dvoranama, a posebno pamti nastup u operi Bellas Artes u Ciudad de Méxicu. Pandemija joj je poremetila planove jer je lani imala dogovorene brojne nastupe širom svijeta.

– Naravno, kada mjere dopuste, veselim se ponovnim koncertima i predstavama uživo diljem svijeta, ali i u Hrvatskoj – kazala je Marija Vidović, kojoj su uzori Mozart, Beethoven, Verdi i Richard Strauss, a od pjevača njezin mentor Araiza, Julija Varady i Mirella Freni. Nakon albuma s božićnim pjesmama koji je izašao lani i albuma “Međimurje”, već priprema i treći album.

– Najbolje se opuštam u dobrom i dragom društvu i s obitelji. Volim plesati i šetati se prirodom. Dobra knjiga uvijek je predivna prilika da se odluta u neki svoj svijet i mir koji nam je svima toliko potreban – zaključila je Marija Vidović.

