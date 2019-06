Bivši natjecatelj Supertalenta: ‘Vjerujem da je nastup u New Yorku najveća prilika u karijeri’

Sjećate li se Martina Kutnara? Glazbeni virtuoz srca gledatelja osvojio je u Supertalentu prije gotovo dvije godine. U showu je dogurao do samog finala i to zahvaljujući “zlatnom gumbu” koji mu je, sasvim opravdano, stisnuo član žirija Janko Popović Volarić.

I ostali članovi žirija nisu ostali ravnodušni na talentiranog Zagrepčanina, a već tijekom emisija mnogi su mu predvidjeli inozemni uspjeh prema kojem je samozatajan mladić suvereno počeo koračati. Prije nepunih mjesec dana Martin je imao čast nastupiti na festivalu Pantonale PhilHARMONIKA uz berlinske simfoničare u dvorani Berliner Philharmonie Kammermusiksaal, a trenutačno je okupiran pripremama za odlazak u New York na završni koncert pobjednika četvrtog izdanja natjecanja “Manhattan Music Competition”.

Najveća prilika

– Vjerujem da je ovo dosad moja najveća prilika da svoj talent pokažem svijetu. Na zapadnom tržištu ima mnogo više mogućnosti i otvorenosti za glazbu – kaže Kutnar koji je jedan od jedanaestero finalista prestižnog glazbenog natjecanja. Nastup u Carnegie Hallu na Manhattanu talentiranom 18-godišnjaku donijela je titula najboljeg mladog glazbenika na spomenutom natjecanju. – Ovo je veliko priznanje. Javljali su se ljudi iz cijelog svijeta. Rusija, Španjolska, SAD, Kina, Njemačka, Kina... Znam da se mnogo ljudi prijavilo i mnogo ljudi iz Hrvatske, no ja sam jedini kojem je to i uspjelo – ponosno će Kutnar.

Supertalent mu je, kaže, bila odlična odskočna daska u Hrvatskoj, no inozemne uspjehe ne pripisuje svom sudjelovanju u showu. – Ovi uspjesi nisu povezani sa Supertalentom jer sam se za ove manifestacije fokusirao isključivo na klasičnu glazbu – dodaje Martin koji bi za manje od mjesec dana trebao nastupiti u Velikoj Jabuci pred uglednim svjetskim glazbenim menadžerima i kritičarima. – Nadam se samo da ću dobiti vizu za Ameriku, još je malo vremena. Nadam se da će mi ambasada barem malo uskočiti i izaći u susret da ne čekam predugo – dodaje Kutnar kojem je uz vizu još uvijek nedosanjani san i vlastita harmonika.

Angažmani se nižu

Tijekom sudjelovanja u showu Maja Šuput dala mu je obećanje da će zajedno s kolegama iz žirija kupiti Martinu instrumente, no čini se da unatoč inicijativi pjevačice ideja još uvijek nije realizirana pa će tako Martin i ovog puta u svijet otići s instrumentom koji posuđuje od prijatelja. O tome nevoljko govori jer, kako kaže, ne želi da ljudi krivo shvate sve ono što je postigao svojim trudom i talentom.

Uz pripreme za New York ovaj zagrebački gimnazijalac trenutačno je zaokupljen i školskim obvezama. – Ovaj mjesec imam ispite državne mature, ali i ispite na drugoj godini Glazbene akademije, no ipak moram ustrajati u svom cilju jer su mi glazba i nastupi ipak najbitniji – ističe Martin kojeg nerijetko za svoje korporativna događanja angažiraju i najveći svjetski brendovi među kojima je i Dolce&Gabbana. – I dalje mi je u planu privući marketinške agencije da dođu poslušati moje nastupe, tako da se nadam da će se puno toga otvoriti. Što se tiče daljnjeg obrazovanja mene jako puno toga zanima i da mogu bavio bih se i ekonomijom i menadžmentom, skladanjem, produkcijom, snimanjem... No, ipak mislim da će još jedan fakultet za sada ipak pričekati jer ću se usmjeriti na usavršavanje svog talenta – zaključuje 18-godišnjak pred kojim je bez sumnje sjajna budućnost.

