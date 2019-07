Bivši muž Ivane Trump oštro o cijeloj obitelji, otkrio prljave detalje

Bivši suprug Ivane Trump, Rossano Rubicondi nije baš dobro prihvatio prekid, te je odlučio oblatiti cijelu obitelj.

- Nikada nisam uzeo niti novčić od njihove obitelji. Tim se ljudima sve vrti oko novca. Uopće nemaju srca, oni su smeća - rekao je Rubicondi, prije no što je posebno napao Ivaninog najstarijeg sina.

- Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod - rekao je razljućeni Rossano.

Ivana i Rubicondi su definitivno prekinuli svoju kompliciranu vezu prije par tjedana.

- Ponovno sam slobodna žena - rekla je Ivana za Page Six i dodala: Imam slobodu raditi što hoću s kim hoću i mogu si priuštiti taj životni stil. Trump i Rubicondi su se poznavali 15 godina, šest su bili u vezi, a onda su se odlučili oženiti 2008. Bila je to luksuzna ceremonija u Mar - a - Lagu, koju su platiti 3 milijuna dolara. Rastali su se 2009. - Veza je jednostavno završila, Rossano provodi puno vremena u Italiji, a ja sam u New Yorku i Miamiju, on mora raditi. Veza na daljinu ne funkcionira, bilo nam je dobro, mi smo prijatelji i prijateljski smo se rastali - zaključila je Trump.

Bivši model Rubicondi planirao je otvoriti pizzeriju u New Yorku "Rossano to Go", ali se to nije dogodilo. Prošle godine su uhvaćeni u svađi u jednom restoranu, a izvor za Page Six tvrdi da su se žestoko posvađali jer je on inzistirao pričati na francuskom. Ivana mu je u jednom trenu samo rekla da 'začepi'. Trump i Rubicondi zajedno su sudjelovali u talijanskoj verziji showa 'Ples sa zvijezdama'. Rossano je Ivanin četvrti propali brak, prije njega je bila i sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

- Ne želim se ponovno udavati - otkrila je. Ivana je nedavno bila i u Zagrebu. Bila je u žiriju izbora ljepote Miss Universe, ali je i operirala oči.