Kakav gaf Donalda Trumpa o princu Charlesu! Svi se smiju ovoj objavi

Na Twitteru se više ne broje tiskarske, pravopisne i sintaktičke pogrješke Donalda Trumpa, ali pogrješka koja se dogodila u četvrtak mogla bi se dugo pamtiti.

Prisjećajući se nedavnog susreta s princom Charlesom u Londonu dodao je nesretno "h" riječi Wales proglasivši ga tako princom kitova (whales na engleskom).

Ubrzo je ispravio pogrešku i vratio najstarijem sinu Elizabete II. njegov pravi naslov (princ Walesa), ali je šteta bila načinjena: na društvenim mrežama je počelo natjecanje u igri riječi.

"The Prince of Whales". Very funny, Donald Trump. Did you do that on porpoise? pic.twitter.com/EbivrOLVLV