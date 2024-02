Bivša Playboyeva zečica: 'Justin Timberlake prevario je slavnu glumicu sa mnom'

Bivša Playboyeva zečica i model Zoe Gregory tvrdi da je jednom bila intimna s američkim pjevačem Justinom Timberlakeom dok je on tek počeo izlaziti s glumicom Cameron Diaz. Ova 49-godišnja plavuša otkrila je u razgovoru za britanski Daily Mail da je upoznala šest godina mlađeg Timberlakea na zabavi u Playboy vili i da je, naime, ona njemu prišla. Gregory tvrdi da ju je on prvo odbio i tvrdio da je zauzet s Diaz, ali ona nije odustala od nauma da budu zajedno barem na jednu noć te mu je rekla da "Charliejev anđeo" nije s njim trenutno, on je pristao na njezinu ponudu. - Nije htio ispasti mlakonja. POovukli smo se, skinuli do njegovih gaća i počeli se zabavljati - priznala je Zoe Gregory.

Dodala je kako ona i Justin nisu imali seks, ali da su se navodno mazili i ljubili te uživali u intimi. Ranije je Gregory javno otkrila još jednog zauzetog muškarca s kojim je bila, a riječ je o Alexu Rodriguezu. Naime, tijekom 2019. godine tvrdila je da je Rodriguez s njom razmjenjivao poruke seksualnog sadržaja, i to samo nekoliko tjedana prije nego je zaprosio pjevačicu i glumicu Jennifer Lopez. - Bio je kao prljavi pas. Činio se kao siromašan i napaljen tip. Ako je to radio sve do trenutka kad ju je zaprosio, to stvarno nije fer - rekla je svojevremeno Gregory za The Sun.

Kako bilo, slavni američki pjevač Timberlake nema jasnu povijest svojih romansa i ljubavi. Kolegica Britney Spears optužila ga je da ju je varao nekoliko puta tijekom njihove tri godine duge veze. Britney je to pisala u svojim memoarima "Žena u meni" koji su svjetlo dana ugledali u listopadu 2023. godine. Navela je kako joj je Timberlake bio nevjeran s drugom poznatom osobom. Kružile su priče da je riječ o Nicole Appleton iz engleske ženske grupe All Saints zato što su viđeni kako se zajedno vraćaju u njegov hotel u Londonu 2000. godine, a dok je on tada još uvijek bio sa Spears. Također, pisalo se i o tome da je Britney bila bijesna kada je pronašla Tonyju Mitchell u krevetu svog tadašnjeg dečka Justina Timberlakea. On je prekinuo ljubavnu romansu s Britney preko poruke kada je doznao da je ona pak njega prevarila s koreografom Wadeom Robsonom.

VEZANI ČLANCI:

Pjevač je naposljetku prekinuo i s Cameron Diaz 2007. godine, a samo nekoliko tjedana nakon viđen je kako razgovara s Jessicom Biel na dodjeli Zlatnih globusa, što je navodno razbjesnilo Cameron Diaz, ali je svakako ostalo nejasno je li Timberlake imao nešto s Biel dok je još uvijek bio s Diaz. Naposljetku su se Biel i Timberlake vjenčali 2012. godine i danas zajedno imaju dvoje djece.

Ovaj poznati pjevač poznat je kao ženskaroš, pa je tako u studenom 2019. godine uhvaćen kako drži ruke sa svojom tadašnjom kolegicom Alishom Wainwright izvan seta kad su snimali film u New Orleansu, a zbog toga se ispričao svima pa i supruzi na Instagramu. - Prije nekoliko tjedana sam pogriješio, ali bit ću jasan, ništa se nije dogodilo između mene i moje kolegice. Previše sam popio te večeri i kajem se zbog svog ponašanja. Trebao sam znati bolje - napisao je pjevač.

Ako se prisjetimo, njegova supruga Jessica Biel nedavno je na društvenoj mreži TikTok objavila kako u tušu zna konzumirati hranu i piti pića, a time je zgrozila svijet. Mnogi su komentirali kako je to doista neprimjereno, a ona je objasnila kako u tome ne vidi ništa loše.

VIDEO: Supruga Davora Gopca je balerina, skinula se u haltere u njegovu spotu: Zajedno su više od 30 godina