Dino Rađa godinama se bori s poteškoćom o kojoj mu nije lako javno govoriti: 'To nije izlječivo'

Iako se mnogo zna o njegovim sportskim uspjesima, malo tko zna da se Dino Rađa bori s problemom s kojim se bori mnogo djece i mladih, ali i odraslih, a to je mucanje. O mucanju je iskreno progovorio u jednom intervjuu prošle godine. Dino je rekao da se s mucanjem naučio nositi kroz vrijeme. ''Mislim da je to jedna stvar koja nije izlječiva, moje iskustvo je takvo. Međutim, naučiš se kroz vrijeme s time nositi tako da imaš pripremljene scenarije za bilo što. Naravno, nismo svi isti, postoje ljudi s nekom većom razinom, s manjom razinom, ali meni zapravo u trenu kada zapnem, samo se moram smiriti, izdahnuti i onda ide bez problema'', rekao je Dino.

U istom intervjuu za InMagazin prošle je godine otkrio da on nije veliki stadij, ali da mu ni sada nije ugodno kad zamuca.

''Pa nije to ugodno! Sigurno da nije ugodno, ni sada nije ugodno. Ja nisam neki veliki stadij, ja kad zapnem, vidi se, ali znam to brzo prevazići, međutim puno sam se puta susretao s ljudima u tim nekim akcijama koje baš ne mogu izgovoriti, uzbude se i onda to bude još gore'', priznao je Dino.

Naučio je i neke trikove s kojima je mucanje sveo na minimum. ''Zeznuta su slova T i K, i onda ubaciš ispred njega nekakav nečujni samoglasnik, koji ti samo nekako kažeš, kažeš ga tiho, onda naglasiš to drugo slovo, tako da postoje trikovi da se s time naučiš boriti, ljudi koji me ne znaju vjerojatno ne bi ni primijetili, ali ovi s kojima se družim često...znam ja zapeti itekako'', kazao je i nastavio: ''Meni u biti samo u trenutku kad mi dođe, kad zapne...samo udahnem duboko...samo se moram smiriti, izdahnuti i onda ide bez problema'', kaže Dino.

Sportaš je otkrio da je počeo mucati kada se rodila njegova mlađa sestra. ''Tako su mi starci rekli da kad se ona rodila, valjda ljubomora, moje traženje mjesta pod suncem jer je onda ona bila glavna, znaš kako je kad dođe mala beba, tako da je ona bila razlog.''

Zaključio je riječima da to nikada nije skrivao i da je uvijek mlađim generacijama pokušao pomoći da se ne srame zbog mucanja.

''Ja to nikad nisam skrivao i uvijek sam se odazivao na te neke akcije i promoviranje djeci da to nije problem veliki, da to nije bauk, jer klinci su jako jako osjetljivi na to, srame se, pa ih zezaju, štošta se dešava, onda mi je uvijek drago klincima doći kao nekakva poznata ličnost i reći ''ja taj problem imam i dan danas ga imam, vidite kako se borim, kako se snalazim, nemam nikakvih problema'', dakle, sve se može'', zaključio je Rađa.

