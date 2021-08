Lady Di preminula je na današnji dan prije 24 godine, a evo što sada kaže novinar koji je izvještavao s mjesta nesreće

Na današnji dan 1997. godine tragično je preminula princeza Diana. 'Kraljica srca', kako su je zvali od milja dirnula je mnoge svojom dobrotom i požrtvovnošću, te se mnogi teško mire s činjenicom da je od njezine smrti prošlo već 24 godine. Dana kada je princeza preminula sjećaju se i mnogi novinari, a pogotovo oni koji su izvještavali s mjesta nesreće. Kevin Connolly tada je bio dopisnik iz Pariza, a sada tvrdi da je morao gotovo 'dekodirati' informacije u njezinoj smrti.

"Mi smo vrlo oprezno slušali francuske vlasti i pokušavali dekodirati ono što su nam govorili", kazao je Connolly za britanske medije i dodao "Policija je bila vrlo oprezna u vezi s informacijama koje je objavljivala." Rekao je da je prva riječ policije i iz bolničkih izvora ta da je princeza ozlijeđena, te da o smrti nije bilo ni riječi.

Kevin vjeruje da su francuske vlasti bile užasnute što su se morale suočiti s takvom užasnom situacijom i da su bili svjesni da će to izazvati reakcije globalnih razmjera.

Inače, Povodom Dianina 60. rođendana Daily Mail je izdao serijal tekstova u kojima su otkriveni dosad nepoznati detalji o princezinoj tragičnoj smrti. Ljetno je rano jutro 31. kolovoza 1997. Oko četiri sata ujutro svijet doznaje tragičnu vijest - princeza Diana proglašena je mrtvom u pariškoj bolnici u koju je dovedena u dva ujutro nakon stravične automobilske nesreće. No, bitka za život omiljene velške princeze odvijala se puno duže od toga.

Te noći 'Lady Di', njezin tek novi dečko Dodi Al Fayed, tjelohranitelj Trevor Rees-Jones i zamjenik upravitelja osiguranja hotela Ritz u kojemu su odsjeli u Parizu Henri Paul, oko ponoći sjeli su u hotelski crni Mercedes S280 u koji su ušli sa stražnjeg ulaza. To, doduše, nije bio prvotni plan. A nije bio plan ni da uopće te večeri napuste hotel tako kasno. No, Al Fayed netom prije ponoći prišao je tjelohraniteljima i obznanio im ideju: on i Diana će izaći iz hotela kroz stražnji ulaz, a Paul će ih voziti. Sve su smislili kako bi izbjegli paparazze koji su se okupili ispred hotela čim su saznali tko se skriva unutra. Tjelohraniteljima se to činio kao užasan plan, no Al Fayed je inzistirao i rekao kako je ideju već odobrio njegov otac, ujedno i vlasnik hotela Ritz Mohamed Al-Fayed. Nakon vijećanja, sklopili su kompromis - bit će kako žele, ali će jedan od tjelohranitelja ići s njima. Diana je sjela iza suvozača i tjelohranitelja Reesa-Jonesa, a Al Fayed iza vozača Paula.

Njihov plan nije upalio jer su ih paparazzi uhvatili odmah pri odlasku, zbog čega se Paulova vožnja pretvorila u riskantno brzu. Paul je sve više ubrzavao i kada je propustio skretanje koje bi ih odmah dovelo do cilja, odlučio je skrenuti u tunel koji prolazi uz Seinu, nedaleko od Eiffelova tornja.

Paparazzi su ih slijedili na motorima, a Paul je odlučio, u tunelu u kojem je brzina ograničena na 50 kilometara na sat, kako bi im pobjegao ubrzati toliko da je dosegnuo i veću od 100 kilometara na sat. U jednom trenutku izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u zid tunela. Na mjestu je poginuo vozač i Dianin dečko, egipatski multimilijunaš, a Diana i Rees-Jones teško su ozlijeđeni. Nesreća se dogodila tek 20 minuta nakon ponoći, ali "princeza srca" prevezena je u bolnicu tek dva sata poslije. Ono što se dogodilo pred odlazak u bolnicu malo je kome poznato. Prvi na mjestu nesreće stigao je doktor Frederic Mailliez koji se upravo vraćao s privatne zabave. Ne znajući tko je uopće u automobilu, prvi je uzeo Dianin život u svoje ruke. Prema njegovim riječima, Diana je djelovala u redu, bez znatnih vidljivih ozljeda. Jedino što je primijetio je da teže diše, zbog čega je iz auta odmah donio masku s kisikom. Vrlo brzo je primijetio paparazze kako stižu na mjesto nesreće i pokušavaju uhvatiti što bolji kut za fotografiranje slupanog auta i ranjene princeze, ali dr. Mailliez mislio je kako je to samo još jedan interes za prometnu nesreću, znajući da ljudi to često fotografiraju. I dalje nije imao pojma koga liječi.

Doktor ju je počeo tješiti na francuskom, no vrlo brzo je prešao na engleski kada su ga svjedoci informirali da ne priča francuski. Prvi policajac koji je stigao na mjesto nesreće bio je Sebastian Dorzee, ali i vatrogasac Xavier Gourmelon. Obojica su odmah prepoznali princezu i shvatili da ovo nije samo tragična nesreća za žrtve, već i za cijeli svijet. Kako je Diana u početku djelovala stabilno, upitala je: "O Bože, što se dogodilo?". To je bila jedna od njezinih posljednjih izgovorenih rečenica. Dvadesetak minuta nakon nesreće stigla je i hitna pomoć, pružajući joj prijeko potrebnu pomoć jer je već tada Diana odavala probleme sa srcem i disanjem. Dolaskom hitne, dr. Mailliez otišao je kući i tek tada na televiziji ugledao ime žene koju je održavao na životu. Više od pola sata prošlo je nakon dolaska hitne pomoći, a liječnici su se napokon oko jedan sat i 30 minuta nakon ponoći uputili s Dianom u parišku bolnicu Pitié-Salpêtrière. Princeza je pretrpjela ozljede lubanje i bedra te prijelom ruke. Odmah je poslala na operaciju tijekom koje su ustanovili da joj je puknula koronarna arterija, što je dovelo do izljeva krvi u pluća. Stručnjaci za reanimaciju dva su sata potom pokušavali masažom srca održati Dianu na životu. Profesori Pavi i Riou potom su izveli traheotomiju.

Krvarenje je smanjeno, no usprkos tomu došlo je do prestanka rada srca. Liječnicima nije preostalo ništa no proglasiti njezinu smrt. Katolički svećenik Yves-Marie Clochard-Bossuet pozvan je u sobu u koju su čuvali njezino tijelo do dolaska anglikanskog svećenika. Clochard-Bossuet ostao je sam s tijelom moleći se nad princezom. Diana je pokopana na otočiću usred jezera Round Oval, na kojem plivaju četiri crna labuda, a do njezina groba treba proći uz 36 hrastova, zasađenih za svaku godinu njezina života. Pokopana je u crnoj haljini koju je naručila nekoliko tjedana prije smrti, s krunicom koju joj je darovala Majka Tereza, koja je umrla samo sedam dana poslije nje.

Tek nedavno saznalo se da Diana tog dana nije trebala uopće biti u Parizu. Naime, prije 24 godine u srpnju krenula je na ljetovanje s novim dečkom Dodijem, a dane su provodili na njegovoj jahti. Posljednjeg dana svog života omiljena princeza probudila se na jahti u Sardiniji, a odatle su privatnim zrakoplovom stigli do Pariza. Diana se posljednjih dana svog života užasnuto borila za malo života i privatnosti za kojom je toliko čeznula i koju na kraju, nažalost, nikada nije dobila. Naime, Diana se trebala vratiti u London 28. kolovoza, no odlučila je produžiti ljetovanje zbog užasnog medijskog linča koji se vodio na nju u Velikoj Britaniji.

Podigla je puno prašine među britanskim političarima kada je napravila poziv u kojem je tražila zabranu mina, zbog čega su je napali britanski torijevci, a usporedili su je sa starletama koje koriste mirovna pitanja za vlastitu promociju. Osim toga, fotografije na kojoj se ljubi s Dodijem nedugo nakon prekida s kirurgom Hasnatom Khanom obišle su zemlju, zbog čega joj mediji nisu davali ni minute privatnosti gdje god da bi krenula. Zbog toga je isprve i pobjegla iz zemlje.

