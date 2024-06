Biste li ga prepoznali? Jedan od najomiljenijih pjevača 80-ih proslavio je 63. rođendan

Sjećate li se Jimmyja Somervillea. Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih britanskih pjevača 80-ih nedavno je proslavio 63. rođendan.

James William Somerville rođen je 22. lipnja 1961. u Glasgowu. U 80-im godinama prošlog stoljeća pjevao je synth-pop grupama Bronski Beat i Communards, a imao je i solo karijeru. Osobito je poznat po svom falsetu. Mnoge od njegovih pjesama, kao što je "Smalltown Boy", sadrže političke komentare o pitanjima vezanim uz gay zajednicu.

Somerville se sa 19 godina preselio u London i tamo se uklopio u gay zajednicu. Godine 1983., bio je suosnivač synthpop grupe Bronski Beat, koja je imala nekoliko hitova na britanskim ljestvicama. Njihov najveći hit bio je "Smalltown Boy", koji je zauzeo treće mjesto na britanskoj ljestvici singlova. U glazbenom spotu Somerville glumi glavnog lika pjesme, koji napušta svoj neprijateljski nastrojeni rodni grad i odlazi u prijateljskiji grad, odražavajući Somervilleova vlastita iskustva kada se preselio u London.

Somerville je napustio Bronski Beat 1985. i osnovao The Communards pijanistom Richardom Colesom, koji je postao vikar Engleske crkve i televizijski voditelj. Imali su nekoliko hitova, uključujući obradu pjesme "Don't Leave Me This Way" Harolda Melvina & the Blue Notes, koja je provela četiri tjedna na prvom mjestu britanske ljestvice i postala najprodavaniji singl 1986. u Velikoj Britaniji. Također je pjevao prateće vokale u verziji pjesme "Suspicious Minds" grupe Fine Young Cannibals, koja je bila britanski Top 10 hit.

Communards su se razišli 1988., a Somerville je sljedeće godine započeo solo karijeru. Izdao je svoj debitantski solo album "Read My Lips" u studenom 1989., koji je sadržavao tri UK Top 30 hita, uključujući hit obradu Sylvesterove disco pjesme "You Make Me Feel (Mighty Real)" i obradu "Comment te dire adieu?", duet s June Miles-Kingston, koji je dosegao 14. mjesto britanske ljestvice singlova. Pjevao je i na drugom projektu Band Aid krajem 1989. godine.

Somerville je nastavio pjevati i u 90-ima, no s manje uspjeha nego desetljeće prije. Posljednji album "Homage" izdao je 2015. godine. Singlovi su bili "Back to Me" i "Travesty". Naglasak pri snimanju albuma bio je na postizanju glazbene autentičnosti izvornog disca uz koji je Somerville odrastao.

"Konačno sam napravio disco album kakav sam oduvijek želio i nisam mislio da ću moći.", rekao je tada Somerville. Glazbenik i dalje nastupa, posljednju pjesmu snimio je prije tri godine, a sve detalje oko svoje karijere redovito objavljuje na društvenim mrežama.

