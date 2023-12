Bio je u Potjeri, a sad je nadmudrio petero lovaca i kući odnio 10.000 eura

Ovotjednu Superpotjeru otvorio je Mak Krajina iz Rovinja. Nastavnik engleskog jezika, koji sa suprugom vodi jezičnu školu, u dvoboj s četvero lovaca ušao je s maksimalnim iznosom – 2.500 eura. Borio se s Deanom, Mladenom, Moranom i Krešimirom za 15.000 eura uz 15 sekundi prednosti, piše HRT.

U brzopotezoj igri Mak nije točno odgovorio na četiri pitanja, i to dva odmah na početku, što mu je oduzelo vrijeme. Pribrao se i nastavio igrati do kraja. No lovci su bili uspješni, točno su odgovorili i pobjedili sa šest sekundi prednosti te je Mak ostao bez iznosa koji je namjeravao potrošiti na "challenger izazov" - sa svojom pub ekipom išao bi na sedam pub krizova u sedam dana u sedam susjednih država. - Mak, do samog kraja ste se fajtali. To mi je drago. Svaka čast, kazao je Joško Lokas.

Iduća natjecateljica bila je Zagrepčanka Žaklina Cvitanović. Pravnica po zvanju koja se bavi "miješanjem u poslove svojih doma" predstavljanjem je osvojila naklonost lovaca i publike.

U prvom krugu osvojila je najveći mogući iznos - 2500 eura. No izgubila je u dvoboju s Mladenom, Deanom, Svenom i Moranom za 15.000 eura i uz 15 sekundi. Netočno je odgovorila na šest pitanja. Lovci su znali sve odgovore i pobjedili s 28 sekundi prednosti. Žaklina je tako ostala bez novca "koji je planirala spiskati jer cijeli život štedi i racionalno troši".

-Krasno ste se najavili. Svih pet ste riješili, još da ste nas pobijedili imali bi novu zvijezdu! Malo je sreće nedostajalo, možda i koncentracije. Ali izvrstan nastup, bilo je zabavno gledati Vas, kazao je Sven.

Politolog Nemanja Relić iz Zagreba, treći natjecatelj, u prvom krugu osvojio je 1.000 eura.

U brzopoteznoj potjeri igrao je protiv Svena, Kreše, Mladena i Deana za 7.500 eura s 15 sekundi. No lovci su bili bolji. Znali su sve odgovore i pobjedili s 18 sekundi prednosti iako je voditelj morao ponoviti jedno pitanje koje je netočno pročitao.

Natjecatelj je na šest pitanja netočno odgovorio i tako izgubio puno vremena, ali i novčani iznos koji je mislio potrošiti "na sve ženine želje".

Zadranin Julije Žigo, posljednji večerašnji natjecatelj, poznat je od ranije i lovcima i gledateljima - bio je dio ekipe koja je u Potjeri osvojila najveći novčani iznos (294.000 kuna). Učitelj prirode i biologije osvojio je u prvom krugu 500 eura, ali se odlučio za duel sa cijelim supertimom lovaca. Borio se za 10.000 eura i 8 sekundi prednosti s Mladenom Vukorepom, Svenom Marcelićem, Moranom Zibar i Krešimirom Sučevićem Međeralom, s namjerom da novac utroši na fešte. - Napravit ćemo više fešti. Igrat ćemo sa svih pet, rekao je Julije nakon što je vidio lovačke ponude.

Ni natjecatelj ni lovci nisu znali po dva pitanja, no lovci su za neke odgovore trebali i više... Julije je bio bolji i osvojio 10.000 eura sa šest sekundi prednosti. Nije znao da je sediment tip stijene u kojoj se najčešće skriva nafta – rekao je škriljevac, kao ni da je Rene Descartes u Rapravama o strastima duše tvrdio da je sjedište duše - epifiza. Mladen nije znao da akacije, koje su drugim životinjama previsoke, brste žirafe, a Krešo da je pokrata riječi suspicious koja je postala internetski mem - SUS.

Odličnom igrom do samog kraja brozopotezne potjere Julije je oduševio sve u studiju. Uslijedile su i čestitke, a Morana je naglasila kako igra protiv petero lovaca možda izgleda najteže no kako ih je više i lakše se "spetljaju". -To se sada vidjelo. Iskoristili ste sve. Čestitam. Bravo!, poručila je Morana. Slično je zaključio i Krešo te dodao kako ove sezone igrači puno češće igraju protiv četiri lovca, a samo su četiri puta igrali protiv pet i tu je rezultat 2:2. A kad ih je više, lovci jedni drugima "ulete".

- Ne bih da se moj komentar krivo shvati. Stvarno vam čestitam, bili ste super. Ali kao što često natjecatelji sami sebe pobjede, ovaj put smo mi sami sebe porazili. Vi ste bili sjajni, bez Vaše dobre igre to nam ne bi uspjelo, ali dio dugujete i nekim ljudima ovdje, kazao je Dean – a i Mladen se u tome prepoznao.

- Čestitke Juliju. Bez dobre igre ne bi uspio. Preuzimam na sebe glavnu krivicu jer sam presjekao pitanje prerano i odgovorio krivo. Drugi put nisam bio siguran u odgovor, iako sam ga znao. Tako sam direktno utjecao na ishod. Ispričavam se kolegama lovcima, a Juliju sve čestitke, dodao je Mladen. - Imate pobjednički pedigre, s obzirom da pripadate ekipi koja je osvojila najveći iznos u Potjeri, a sada pobjeđujete svih petero lovaca. Nema ljepše nego da vas na kraju pozdravi Sven, koji će i odjaviti emisiju. Julije, svaka čast, kazao je Joško Lokas i napustio studio.

