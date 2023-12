Princ Harry napokon priznao što misli o Britaniji: 'Meghan i ja smo natjerani na odlazak'

Unatoč tome što više ne živi u Velikoj Britaniji, princ Harry još uvijek je smatra svojim domom. Naime, Harry se 2020. sa suprugom Meghan Markle preselio u Kaliforniju kako bi okrenuli novu stranicu u svom životu. - Ujedinjeno Kraljevstvo je moj dom - napisao je vojvoda od Sussexa u pisanoj izjavi pripremljenoj za njegov pravni spor protiv Ministarstva unutarnjih poslova zbog promjene njegovih sigurnosnih mjera prilikom posjeta Britaniji, prenosi Daily Mail.

- Ujedinjeno Kraljevstvo je središnje mjesto u baštini moje djece i mjesto za koje želim da se osjećaju kao kod kuće jednako kao i na mjestu gdje trenutno žive u SAD-u. To se ne može dogoditi ako ih nije moguće zaštititi dok su na tlu Ujedinjenog Kraljevstva - priznao je Harry koji je rekao i to da je svoju suprugu doveo u opasnost, a sebe u 'štetu' ako im se ne pruži odgovarajuća zaštita.

Princ je također iznio tvrdnju da su on i Meghan izbačeni iz Ujedinjenog Kraljevstva. - Bilo je to s velikom tugom za oboje što smo se moja žena i ja osjećali prisiljeni povući se iz ove uloge i otići iz zemlje 2020. - kazao je iskreno.

Harry je ranije učinio sve kako bi izgledalo da je njegov i suprugin odlazak iz kraljevskog života odluka koju su donijeli zajedno, ali im je ona na kraju bila nametnuta. - Odluku koju sam donio da se moja supruga i ja povučemo nije odluka koju sam donio olako - priznao je princ na jednom humanitarnom događaju u Londonu. - Bilo je to toliko mjeseci razgovora nakon toliko godina izazova. I znam da nisam uvijek odlučivao kako treba, ali što se ovoga tiče, stvarno nije postojala druga opcija - dodao je Harry. Kraljevski stručnjak Omid Scobie otkrio je tada da Harry i Markle možda ne bi napravili taj izbor da se član obitelji zauzeo za njih.

Stručnjak je rekao da je u ožujku 2020. par smatrao da odlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva nije potreban, ali su bili prisiljeni na takvu odluku nakon što su bili prepušteni sami sebi u nemogućim okolnostima, čak i tijekom njezine trudnoće. - Razumijemo njihovu želju da zauzmu drugačiji pristup, ali ovo su komplicirana pitanja za koja će trebati vremena da se riješe - kazali su u priopćenju 2020. iz Buckinghamske palače te su tvrdili da su stariji članovi kraljevske obitelji bili zaslijepljeni odlaskom Harryja i Meghan Markle. Oni dvoje kasnije su i službeno podnijeli ostavke na sve kraljevske dužnosti u veljači 2021. godine.

Tada je sve zaprepastila činjenica da je kralj Charles III. odlučio iseliti Harryja i Markle iz Frogmorea Cottagea kako bi kraljevsko imanje dao princu Andrewu. Oduzeto im je i osiguranje zato što više nisu bili članovi kraljevske obitelji. U peticiji iz siječnja 2022. Harry je govorio da je njegova obitelj bila izložena dobro dokumentiranim neonacističkim i ekstremističkim prijetnjama te se ponudio sam platiti troškove osiguranja kako ne bi utjecao na britanske porezne obveznike.

