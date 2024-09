'Bila sam paralizirana. Zaboravila sam govoriti. Svi su mislili da se šalim': Glumica podijelila detalje užasnog iskustva

Aubrey Plaza, glumica koju smo gledali u serijama kao što su 'Parks&Rec' i 'White Lotus' progovorila je o teškom razdoblju koje je preživjela. Naime, kada je Aubrey imala samo 20 godina doživjela je moždani udar. "Najluđa stvar u vezi s tim je što se dogodilo usred rečenice", prisjetila se glumica koja je objasnila da je u to vrijeme bila s prijateljima s kojima se trebala naći. Ušla je u njihov stan, nije čak ni skinula jaknu. "Jednostavno se dogodilo" rekla je i dodala je da je samo na jednu minutu ostala paralizirana.

"Izgubila sam motoričke sposobnosti nakratko. Najstrašnije je bilo to što sam zaboravila govoriti." Prijatelji su isprva mislili da se samo šali, no ubrzo su je pitali treba li pozvati hitnu pomoć.

"I bila sam dovoljno svjesna da kimnem glavom da. I nastavila sam kimati ​​glavom jer sam znala da nešto stvarno, stvarno nije u redu. Ali nisam znala što je to i nisam mogla govoriti", naglasila je glumica. Tvrdi i da bolničari nisu vjerovali da nije uzela neke ilegalne supstance.

Mislili su da je premlada da bi imala moždani udar. "Nisam baš ništa unijela u svoje tijelo tog dana... osim kontracepcijskih pilula. Fizički sam izgledala dobro. Ali nisam mogla govoriti i bila sam zbunjena. Također, nisam mogla ni pisati" pojasnila je, te rekla kako je dva dana morala čekati na hitnoj da otkriju što joj je. Nakon što je dobila dijagnozu vratila se kuću u Delaware kako bi bila blizu obitelji. Tamo je pohađala i seanse kognitivne terapije. Srećom, ubrzo se uspjela vratiti na fakultet u New York.

