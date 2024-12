Bila je velika glumačka zvijezda bivše zemlje i supruga slavnog pjevača, umrla je kao beskućnica

Naša glumica Gizela Vuković, unatoč velikoj popularnosti, umrla je zaboravljena, kao beskućnica 2015. godine, u mračnoj i hladnoj sobi samačkog hotela. Bila je udata za popularnog pjevača Zvonka Bogdana, no pred kraj života nije htjela ni čuti za njega. Živjela je kao najveća zvijezda, ljudi su je obožavali diljem bivše Jugoslavije, a završila je kao beskućnica, s bolesnom kćeri i unukom koji boluje od teškog oblika autizma.

Rođena je 5. rujna 1926. u Subotici, u hrvatskoj obitelji. Od 1948. godine glumila je i pjevala u kazalištu. Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta u Subotici, gdje je bila zvijezda. Glumila je uloge Koštane, Hasanaginice, Sonje iz Čehovljevih djela i drugih. Na Festivalu igranog filma u Puli 1968. osvojila je Zlatnu arenu za ulogu seljanke u filmu U raskoraku.

Kada se preselila iz rodne Vojvodine u Beograd, kuću koju je stekla u braku s prvim suprugom zamijenila je za stan u centru Beograda. Iz prvog braka imala je kćer. Tijekom snimanja filma Radopolje 1963. godine, upoznala je dvadesetogodišnjeg glumca iz subotičkog kazališta, budućeg pjevača Zvonka Bogdana, za kojeg se ubrzo udala. Brak je trajao šest godina. Gizela je sredinom 1960-ih dovela Bogdana u Beograd. Prema njegovim riječima, Gizela i njezina kći nisu se snašle u Beogradu, a zbog financijskih problema njezine kćeri, i njegova je egzistencija bila ugrožena. Na intervenciju njegove majke, koja se protivila braku, Bogdan se "izvukao iz cijele priče".

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i majka Viktorija prodali su moj dio zemlje da bih mogla kupiti stan u prijestolnici. I jesam, u Nemanjinoj broj 3. Stanarsko pravo prenijela sam na kćer, a onda su došle nesretne devedesete,” ispričala je Gizela. Zbog nagomilanih dugova, bila je prisiljena pronaći smještaj u hotelskoj sobici koju je mogla plaćati samo prvih nekoliko mjeseci.

"Kćerina agencija počela je gomilati dugove... Neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo selili iz podstanarskih sobica i gomilali dugove. U tim neprekidnim seljenjima izgubila sam sve fotografije. Nemam nijednu staru sliku, nijednu. Ne znam ni gdje mi je ostala ‘Arena’,” ispričala je Gizela za Novosti i dodala: "Ne znam koga nisam molila za pomoć. Međutim, svi su me zaboravili.”

Unatoč svim nedaćama, nije se odvajala od svoje obitelji i brinula je o bolesnoj kćeri Milici i autističnom unuku Branku. "Kćer Milica danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok unuk Branko, koji je autističan, vrlo rijetko izlazi iz sobe. Ja nisam kročila dalje od hotelskog hodnika posljednjih 11 godina. Jedva se krećem uz pomoć ove stolice,” ispričala je kroz suze Gizela.

Iza sebe je imala dva braka – prvi s nepoznatim muškarcem s kojim je dobila kćer Milicu i drugi sa Zvonkom Bogdanom. Međutim, njih dvoje nisu ostali u dobrim odnosima. O Bogdanu je rekla: "O braku s njim ne želim govoriti. Razišli smo se davno i tu nema što više pričati. Nemojte me spominjati njega. Ne želim ga se sjećati. Nisam u kontaktu s njim i nije me briga za njega. Nikada mi nije značio. On je taj koji se zakačio za mene. Bio je balavac. Ništa mi od njega ne treba.”

Za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, rekla je: „Nažalost, nisam se mogla udati za njega. Bilo je raznih prepreka. Ali znam da me je mnogo volio, a i ja njega.”

