Bila je jedna od najvećih zvijezda 90-ih, a povukla se iz javnosti zbog vjere: Malo sam služila narodu, a sada Bogu

Glazbenica Maja Blagdan nedavno je proslavila 56. rođendan. Blagdan je bila jedna od najuspješnijih naših predstavnica na Euroviziji, a s pjesmom 'Sveta ljubav' osvojila je četvrto mjesto na tom natjecanju. Maja je bila jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica u 90-ima , no početkom 2000- tih povukla se sa scene kako bi se posvetila vjeri i privatnom životu. "Malo sam služila narodu, a sada Bogu... Prije više od deset godina imala sam priliku zapjevati na seminaru duhovne obnove. Nakon toga ostala sam u tome i sav moj glazbeni izričaj pretočio se u duhovnu glazbu. To traje i dandanas. U međuvremenu sam nastupala sa svojim bendom i duhovnom glazbom, mediji to ne prate, a ni ja nisam imala potrebe o tome pričati. To jesam li došla, pošla ili vratila se, ne volim razmišljati na taj način, život nosi svoje.", rekla je pjevačica je prošle godine u Special Happy Showu.

Za nju je vjera, kaže. jedan sjajni veliki putokaz koji ju vodi kroz život.

"Za mene je vjera jedan sjajni, veliki putokaz koji me vodi kroz život, nešto čemu se uvijek okrećem, nešto na čemu želim izgraditi svoj život, rad i sve svoje odnose. Više od deset godina sam na jedan sveobuhvatan način u vjeri, na duhovnim seminarima, misama i duboko u toj stvarnosti. Drago mi je da sam pronašla balans i unutarnji mir koji nam je svima potreban", objasnila je.

Maja se glazbom počela baviti kad joj je bilo 14 godina, a od svoje punoljetnosti bila je članica legendarne grupe Stijene, u kojoj je bila do 1990. godine.

Dvije godine kasnije preselila se u Zagreb te je potpisala ugovor sa Zrinkom Tutićem, a iste je godine dobila i prvu nagradu žirija na Zagrebfestu. Uslijedio je i Porin za najboljeg novog izvođača. Bila je miljenica publike i kritike, no život pod konstantnim povećalom nije joj godio. Danas kaže da je pronašla svoj mir, a ako se ikada vrati na scenu svjesna je da će održavanje tog mira postati vrlo izazovno, no dat će sve od sebe da nađe balans između svog unutrašnjeg mira i života na sceni pod konstantnim povećalom.

