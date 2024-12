Barack Obama objavio tradicionalni popis omiljenih filmova, glazbe i knjiga, evo što preporuča

Bivši američki predsjednik Barack Obama nastavio je svoju omiljenu tradiciju dijeljenja godišnjih kulturnih preporuka, objavljujući listu najboljih filmova, pjesama i knjiga koje su obilježile 2024. godinu. - Uvijek se veselim podijeliti svoj godišnji popis omiljenih knjiga, filmova i glazbe - izrazio je oduševljenje Obama pa s milijunima pratitelja na društvenim mrežama podijelio svoj izbor.

Barack je izdvojio deset filmova koji su ga se posebno dojmili, među kojima se našao i blockbuster "Dune: Part Two" s Timothéejem Chalametom i Zendayom u glavnim ulogama. Još jedan film s Chalametom u glavnoj ulozi na listi je "A Complete Unknown", biografija o Bobu Dylanu. Na listi su se našli i indie hitovi poput "All We Imagine As Light", ovogodišnji pobjednik Cannesa "Anora", iranski "The Seed of a Sacred Fig", "The Promised Land" iz Danske, "The Piano Lesson", "Didi" te dokumentarac "Sugarcane" koji je ušao u uži izbor za Oscar nominacije. Posebno je zanimljivo što je nekoliko filmova s njegove liste već osvojilo značajne nominacije za Zlatne Globuse, uključujući "Conclave" sa šest nominacija.

U glazbenom dijelu liste našli su se brojni hitovi koji su obilježili godinu: "Texas Hold 'Em" kao naslovna pjesma s novog albuma Beyoncé, "Lunch" od zvijezde nove generacije Billie Eilish, Hozierova "Too Sweet" i hit "Squabble Up" s recentnog albuma repera Kendricka Lamara. Obama je pokazao i sklonost prema manje poznatim izvođačima, uključujući pjesme poput "Million Dollar Baby" Tommyja Richmana i "Stargazing" Mylesa Smitha. Ostatak glazbene liste pogledajte na poveznici iznad.

Među knjigama koje su ostavile najdublji dojam na bivšeg predsjednika našli su se sljedeći naslovi: "Intermezzo" Sally Rooney, "The Anxious Generation" Jonathana Haidta, "Patriot" Alexeia Navalnyja, "Orbital" Samanthe Harvey, "The Anthropologists" Ayşegül Savaş, "Stolen Pride" Arlie Russell Hochschild, "In Ascension" Martina MacInnesa, "Growth" Daniela Susskinda, "Someone Like Us" Dinawa Mengestua i "The Work of Art" Adama Mossa. Posebno se ističe "The Anxious Generation", koja istražuje utjecaj društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih, pokazujući Obaminu zainteresiranost za suvremene društvene izazove.

Obama je uz objavu liste pozvao svoje pratitelje da istraže preporučene naslove, posebno potičući kupovinu u nezavisnim knjižarama. Također je pozvao svoje sljedbenike da podijele vlastite preporuke za pjesme i izvođače koje bi trebao poslušati, stvarajući tako dvosmjernu komunikaciju sa svojom publikom.

Ova dugogodišnja praksa izaziva veliko zanimanje javnosti i pruža uvid u raznolike kulturne interese nekadašnjeg predsjednika.

