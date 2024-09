Baby Lasagna uoči koncerata na Šalati: 'Ovo je vrhunac moje karijere, mali Marko bi bio ponosan'

Prije godinu dana Marko Purišić bio je običan mladić iz Umaga, koji je za život zarađivao radeći u turizmu i maštao o glazbenoj karijeri. Danas su njegovi snovi stvarnost, a večeras će prvi put nastupiti na kultnoj zagrebačkoj Šalati, gdje, kako je kazao novinarima, dosad nikad nije bio.

- Osjećam se jako uzbuđeno, očekuje nas najveća produkcija dosad koja uključuje pirotehniku, LED ekrane, vatromet. Bit će stvarno vrhunski show i neće nas omesti ni najavljena kiša. Još uvijek ne osjećam tremu, ali sat, dva prije koncerta bit će velika trema. Drago mi je i da mi dolaze gosti, večeras su Teya Dora i Freaktion s kojima ću se i družiti prije koncerta. Mislim da će to biti spektakl kakav je dosad rijetko viđen na Šalati. Jedini problem bi mogao biti vjetar, ali da krene stvarno olujni vjetar koji drma pozornicu, rekao je Marko i dodao da se zaista osjeća kao da živi svoj san.

- Razmišljam o tome što bi mali Marko rekao na sve ovo. Mislim da bi bio ponosan i sretan. Sama činjenica da toliko novinara želi čuti što imam za reći mi je nevjerojatna, kazao je Baby Lasagna i poslao poruku posjetiteljima.

- Uzmite kabanice, a s kišom će biti i bolji koncert. Sigurno će biti jedan od najboljih koncerata na kojima su bili. Kad sam vidio da će padati kiša baš ta tri dana kad nastupam na Šalati htio sam se pojesti, ali sam onda shvatio da su neki od najboljih koncerata održani po kiši, rekao je Baby Lasagna.

Na koncertu u petak gosti će mu biti šibenski pop rock bend BluVinil i Alen Vitasović, pjevač kojem se Marko divio još kao dječak.

- Bilo mi je logično da ga zovem, zbog te istarske priče, ali i zbog toga jer znam sve njegove pjesme. Osim toga, ima jedan od najvećih ljetnih hitova - "Brajde" s Lima Lenom. Čast mi je da Alen svira na koncertu prije mene. Ne gledam na to kao da mi je predgrupa, kazao je Baby Lasagna. Gosti na koncertu u subotu bit će mu EoT, alter punkrock bend iz Karlovca, i IDEM, osvajač nagrade Rock Off i Porin te vlasnik ponajboljeg regionalnog albuma prošle godine poyy. Marka su novinari pitali i čega se najviše boji.

- Bojim se da mi ne crkne gitara na koncertu. Nemam nekih prevelikih strahova. Uvijek postoje sumnje kada postane naporno pa se pitaš "jesam li ja za ovo". Onda sam sebi kažem - "naravno da jesam". Najviše me veseli tih sat vremena na pozornici, dok nastupam pred fanovima i pjevam svoje pjesme. Svi u bendu su uzbuđeni zbog ovih koncerata, grlimo se međusobno, iako baš nisam tip za to, kazao je.

Koncerti na Šalati produkcijski se razlikuju od dosadašnjih Markovih nastupa širom Europe. I dalje svira samo svoje pjesme jer kako kaže "nije još pronašao obradu koja bi mu legla". Uveo je neke nove uvode u pjesme, tu je i nova koreografija, ali i neki novi gosti na pozornici koje nije spomenuo.

- Puno smo se pripremali. Imam osjećaj kao da je sve što smo dosad radili vodilo do ovih koncerata na Šalati, kazao je Marko, koji sada ponovno ima novu frizuru, pa na zagrebačkim koncertima nastupa s kratkom smeđom kosom. Iza njega je cijeli niz nastupa po Europi. Nedavno se i vratio iz Poljske, gdje je održao nekoliko rasprodanih koncerata. Stoga je bilo zanimljivo čuti kakvi su Europljani u usporedbi s domaćom publikom.

- U Hrvatskoj je zavladala "Rim Tim Tagi DIm" manija, pa me slušaju svi od 7 do 77, i u prvim redovima su obično najmlađi fanovi. Posjestitelji koncerata u Europi najčešće imaju od 18 do 35 godina i 75 posto su ženskog spola. Definitivno je drugačije nego u Hrvatskoj. Puno toga mi se dogodilo zadnjih mjeseci. Evo, nevjerojatno mi je zaista da mi iz Hrvatske punimo klubove od 2000 ljudi u Poljskoj i Austriji, istaknuo je Marko i dodao da njegovi najveći fanovi na koncertima već znaju od riječi do riječi i pjesme koje još nisu objavljene.

- Slušali su na YouTubeu snimke s koncerata i naučili su riječi pjesama koje još nisu vani. To su obično fanovi u prvim redovima, a to se događa ne samo u Hrvatskoj, nego i u inozemstvu, veli Baby Lasagna.

Nakon tri zagrebačka koncerta Markova turneja se nastavlja po Europi. Idući tjedan je u Ljubljani, a očekuju ga i koncerti u Mlanu, Madridu, Beogradu, a iduće godine i nastavak europske turneje u Poljskoj, Litvi, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj... Album "Demons & Mosquitoes" izaći će početkom 2025. godine, a prije njega snimit će i još jedan spot.

Podsjetimo, Marko je nedavno izdao spot za pjesmu "Biggie Boom Boom", koja je odlično prihvaćena.

- Nakon što sam napisao 'Biggie Boom Boom' - iz toga je nastao cijeli projekt Baby Lasagna." Skladana u ožujku 2023. godine u sobi njegove djevojke, pjesma je, kaže napisana “iz perspektive tjeskobe, nečega s čime se mnogi ljudi bore. Tražio sam novi i drugačiji kut da se pozabavim ovom temom. Što se tiče pratećeg videa, on se također bavi teškim događajem, sprovodom, ali na kraju, također predstavlja neku vrstu bijega – rješenje i nadu", kaže o zapanjujućoj vizualizaciji koja prikazuje kako Baby Lasagna pogrebnu povorku pretvara u rasplesanu publiku.

A da je Marko itekako uspješan u inozemstvu najbolje govori podatak da mu je na kraju konferencije za novinare njegova diskografska kuća Universal uručila zlatnu ploču za čak 5 milijuna streamova u Grčkoj.