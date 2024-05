VIDEO Alen Vitasović stigao u Umag na doček Baby Lasagne: 'Ja volim tog dečka, on je godište mog...'

Danas, 15. svibnja, nakon spektakularnog dočeka Baby Lasagne na Trgu Bana Josipa Jelačića - organizira se i onaj u njegovu rodnom Umagu. Tisuće obožavatelja okupit će se, iako trenutno ondje pada lagana kiša, sigurno će svi zapjevati uz pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". Tabletići su još od finala poslagani po Trgu 1. svibnja, a danas su cijeli dan organizatori pripremali pozornicu. Pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" osvojio je srca diljem Europe te Hrvatskoj priskrbio čak drugo mjesto na ovoj glazbenoj manifestaciji. Prvo mjesto zauzeo je Švicarac Nemo kojemu su uvelike pomogli žiriji ostalih zemalja, a dok je naš Baby Lasagna bio uvjerljivi favorit publike te imao najviše njihovih bodova.

U Umagu smo sreli glazbenika Alena Vitasovića koji je došao podržati Baby Lasagnu na današnjem spektakularnom dočeku. - Drago mi je što sam danas došao podržati Baby Lasagnu. Ja volim tog čovjeka, odnosno dečka koji je godište mog sina. Potrudio sam se doći podržati i pozdraviti ga.

Otkrio nam je i što kaže na rasprodana tri koncerta Baby Lasagne na zagrebačkoj Šalati u rekordnom vremenu, a onaj prvi rasprodao je čak za samo četiri minute. - Došla su drugačija vremena i ne mogu ja njemu ništa posebno poručiti zato što sam ja 1995. godine rasprodavao koncerte za četiri sata. Drago mi je što je tako brzo rasprodao koncerte, to je i zaslužio. On je pametan, divan i kulturan dečko - priznao je Alen Vitasović s kojim i mi sitno brojimo do današnjeg dočeka Marka Purišića u Umagu.

VIDEO: Alen Vitasović stigao u Umag na doček Baby Lasagne

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FOTO Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Obožavatelji dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

VEZANI ČLANCI:

FOTO Nemo je razbio trofej nakon pobjede!

- Pjesma koja je pobijedila je dobra, ali je naša bolja. To govorim objektivno, a naša pjesma "Rim Tim Tagi Dim" je bila najbolja i ne razumijem zašto on nije pobijedio. Iako je došao iz malenog mjesta i radio u malenoj sobici, to nije ništa slučajno, on je veliki radnik, a to znam iz pouzdanih izvora. Uvijek se sve isplati, kad tad - dodao je Alen Vitasović.

VIDEO: Ulaznice za prvi samostalni koncert Baby Lasagne rasprdane rekordnom brzinom.