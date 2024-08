Baby Lasagna primijetio je nešto zanimljivo na Olimpijskim igrama: 'Idemoooo!'

Naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji Baby Lasagna sa svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i dalje je hit u cijelom svijetu. Glazbenik pravog imena Marko Purišić na Instagramu je objavio video na kojem se pratiteljima pohvalio kako njegova pjesma svira i na stadionu u Parizu, tijekom Olimpijskih igara.

- Idemoooo!, napisaoi je Marko uz video i oduševio pratitelje.

Marko je nedavno najavio veliku europsku i britansku turneju sa svojim projektom Baby Lasagna za proljeće 2025. Turneja koju producira Live Nation, najveća svjetska promotorska kuća, Baby Lasagnu odvest će u 16 država i na 21 koncert tijekom šest tjedana. Turneja uključuje neke od legendarnih klubova kontinenta i otoka, poput Melkwega u Amsterdamu, Islington Academyja u Londonu ili Razzmatazza u Barceloni.

Ovi nastupi nastavak su iznimno uspješnog koncertnog niza za Baby Lasagnu, pa su tako prvi koncerti u Poljskoj ovoga rujna rasprodani četiri mjeseca unaprijed, a onaj bečki preseljen je zbog velikog interesa iz kluba Szene u tri puta veći kapacitet bečkog Gasometra. Ipak, kulminacija će biti 12., 13. i 14. rujna, kada će Marko nastupiti na omiljenom koncertnom prostoru, na zagrebačkoj Šalati. Koncerti su odavno rasprodani, a publika će do tada već imati prilike naučiti sve pjesme koje će se naći na njegovu debitantskom albumu “Demons and Mosquitoes”.

- Na koncertima europske turneje izvodit ću svoje pjesme, neće biti obrada. Iako još nisu sve objavljene, publika ih pjeva sa mnom prateći i učeći ih s neslužbenih snimki dosadašnjih nastupa. Iskreno me živo zanima na što će to sličiti, haha. Zanima me koliko ćemo koncerata rasprodati, koliko će se publici svidjeti album, kako ćemo se mi kao tim međusobno slagati i slično. Kako publici, tako je i nama sve ovo novo. No ipak, ne bojim se. Dajemo sve od sebe pa što bude - bude, kazao je Marko nedavno u velikom intervjuu za Večernji list.

