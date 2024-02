VIDEO Baby Lasagna u suzama: 'Jako je teško posvetiti pjesmu jednoj osobi, ali obitelj je najvažnija...'

Baby Lasagna pravim imenom Marko Purišić (29) pobijedio je na ovogodišnjoj Dori i predstavljat će Hrvatsku na izboru za najbolju pjesmu 68. Eurovizije koji će se održati u švedskoj Malmö Areni 7., 9. i 11. svibnja, nakon što je na prošlogodišnjem Eurosongu pobjedu odnijela njihova predstavnica Loreen. Hrvatski predstavnik dobio je najviše glasova publike (247) i žirija (74). Nakon proglašenja u finalu Dore, obratio se i na press konferenciji.

- Mislim, ne volim to toliko, svega ovoga što se događa nisam najveći fan, ali u redu i to ću odraditi onako hrabro zbog ljudi koji su glasali, vjerovali u mene i molili za mene - na početku je rekao pjevač. - Nisam vjerovao, nisam još razumio kako funkcionira glasovanje. Ali sam sam sebe uvjeravao da nije gotovo dok ne čuješ to ime "Baby Lasagna", nije gotovo - dodao je pobjednik Dore. Pitao je dečke iz Leta 3 za savjet kako je njima bilo, a oni su mu rekli da je bilo borbeno.

- Ne gledam baš nikoga kao konkurenciju kao i na ovoj Dori, a ovo što smo treći na kladionicama i dalje je super vijest, moglo je biti lošije tako da sretan sam što mi to sada kažete - napomenuo je Baby Lasagna i otkrio kako mu je najdraža slovenska pjevačica koja je i nastupila u show programu druge polufinalne večeri, ali da je ne smatra svojom konkurencijom te da su dosta slični po pitanju stila.

- Ispalo je lijepo, ali za početak bih joj mogao pružiti ruku jer se nismo još upoznali - odgovorio je pjevač na pitanje u vezi Zsa Zse koja je odustala od natjecanja i tako njemu prepustila mjesto na Dori. Nastavio je u vezi čestih uspoređivanja s prošlogodišnjim nastupom finskog predstavnika: - Nije mi bilo ni na kraj pameti da će me uspoređivati s Kaarijom što se tiče ovih puf rukava jer su ovi rukavi kao hrvatska nošnja, a mi smo ih samo malo podebljali.

- Obitelj je uvijek prva pa njima posvećujem pobjedu - rekao je Marko nakon čega se rasplakao, ali do sad nije uspio pričati sa djevojkom Elizabetom te da ju je samo zagrlio.

- Samo mi je jedna misao u glavi, a to je puta deset, sve podebljat, ali opet trebam se sastat s timom i vidjet što je bilo dobro i što možemo poboljšat - zaključio je pjevač na moguće izmjene nastupa na eurovizijskoj pozornici.

- Bio sam već u Švedskoj s bivšim bendom i bio sam u Malmöu. Nisam se stigao prošetati, ali veselim se opet ići i ovaj put planiram ići avionom. Prošli put smo išli kamperom i trebalo nam je šest dana - zaključio je te dodao da postoji mogućnost promjene boje kose.

Podsjetimo, Baby Lasagna ušao je kao zamjena na ovogodišnju Doru, a od početka je osvojio sve svojom pjesmom "Rim Tim Tagi Dim". Hrvatska je trenutno na trećem mjestu prema eurovizijskim kladionicama što se do sada nije dogodilo. Na prvom mjestu je trenutno Ukrajina koju predstavljaju alyona alyona & Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria", dok je na drugom mjestu Italija s pjesmom La noia koju izvodi Angelina Mango.

