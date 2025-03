Ava Karabatić se javila iz bolničke sobe i otkrila kakve zdravstvene probleme ima: To mi dodatno otežava situaciju

Ava Karabatić je 8. ožujka trebala otvoriti izložbu svojih crteža u Opatiji, a na crtežima su sve slavna sportska imena. Ima tu nogometaša, košarkaša, vaterpolista i rukometaša i Ava je nacrtala, među ostalim, Luku Modrića, Michaela Jordana, Dražena Petrovića, Zlatka Dalića, Zinedinea Zidanea, Maradonu... Sada je svoje obožavatelje zabrinula novom objavom na Facebooku gdje je objavila fotografiju iz bolničke sobe i obavijestila je sve kako zbog zdravstvenih tegoba mora odgoditi izložbu.

- Dragi svi, nažalost, moram odgoditi svoju izložbu u Opatiji, koja je bila zakazana za 8. ožujka. Trenutno se nalazim u zadarskoj bolnici zbog gripe, koja me potpuno iscrpila, a uz to se borim i s anemijom, što dodatno otežava situaciju. Žao mi je što neću moći biti tamo kako sam planirala, ali zdravlje mi je sada prioritet. Hvala svima na razumijevanju i podršci, uskoro ću vas obavijestiti o novom datumu izložbe. Čuvajte se i pazite na svoje zdravlje! - napisala je Ava. Ovo joj je trebala biti druga samostalna izložba. U crtanje se zaljubila još kao djevojčica i uvijek je sa sobom nosila bilježnicu u kojoj je crtala. Uskoro planira izdati i novu knjigu naziva "Konačni obračun", a nedavno je u intervju za Večernji list objasnila i zašto je odabrala taj naziv.

Foto: Facebook

– Zato što sam nakon povratka iz Beograda u Hrvatsku imala velikih problema s alkoholom. Puno se toga lošeg dogodilo u to vrijeme, među ostalim došlo je i do pandemije. Uhvatila me depresija, ostala sam bez dečka. Otišla sam na kraju na liječenje na otok Rab. Bila sam "solo drinker", znala sam popiti dvije i pol litre pelinkovca na dan. Tamo sam se izliječila, a na Rabu sam počela i crtati portrete. Prvo članove obitelji pa prijatelje i tu je nastala ljubav prema grafici. Već godinu i osam mjeseci nisam popila ni kap alkohola. Dobila sam jednu tešku borbu i zato će se knjiga zvati "Konačni obračun" - rekla nam je Ava. O svojim problemima s alkoholom pričala je prvi put krajem 2023. godine.

- Živjela sam život kao iz bajke u Beogradu, radila na dvije televizije, izdala knjigu, bila u realityjima… Radoholičar sam i nisam imala vremena ni za što. Onda sam preselila prije četiri godine u Zagreb zbog predsjedničkih izbora, ušla sam u vezu s jednim dečkom, imala sam puno slobodnog vremena. Počela sam piti kod kuće, uništila tu vezu. Pila sam iz tuge, dosade i sama, solo drinker što je upućivalo na katastrofu. Ovo ljeto sam odlučila izliječiti se jer mi je bio u pitanju život. Završila sam kod psihoterapeuta, on mi je spasio život. Shvatila sam da tri i pol mjeseca nisam izlazila iz kuće, samo alkohol i prvi izlazak je bio kod doktora koji mi je dao dvije solucije – Sestre milosrdnice ili Rab. Kad sam došla tamo, izvadili su mi krv, hemoglobin mi je bio ispod 44, iduće jutro su mi spasili život. Prebacili su me u Rijeku, bila sam pet dana u bolnici, nalazi su mi bili katastrofalni, sve od alkohola. - ispričala je tada Ava u jednom intervju.