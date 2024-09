Ava Karabatić o neugodnom iskustvu u Zadru: 'Zadranke molim vas - smirite muževe'

Pjevačica i spisateljica te kandidatkinja na prošlim izborima za Europski parlament Ava Karabatić u posljednje je vrijeme aktivna na društvenim mrežama. Ava je sada osjetila potrebu požaliti se svojim zadarskim sugrađanima tako što je u jednoj Facebook grupi objavila da se osjeća metom pogleda oženjenih muškaraca. Osim što je prozvala njihove muževe, Karabatić je suprugama uputila i upozorenje.

Spisateljica je napisala sljedeće: - Zašto kada prolazim gradom (svim kvartovima u Zadru) muževi gledaju u mene i okreću se (dok su sa ženama), a onda ja moram primati ubojite poglede žena. Već me malo strah da neka ne nasrne na mene. Zadranke, molim vas, smirite muževe, zadovoljite ih nekako - započela je svoje obraćanje Ava pa nastavila još oštrije: - S obzirom na to da ste većinom one primitivne žene iz 20. stoljeća bez vlastite slobode, stava, vlastitog novca - skuhajte im nešto, opeglajte, izglancajte pod, fuge, što god… Smirite ih malo... Jer već mi je postalo malo dosadno u gradu, počet ću uzvraćati poglede...i nešto više... - završila je 36-godišnja Zadranka i izazvala smijeh članova grupe.

Podsjetimo, Ava je ovog ljeta priznala kako je ponovno zaljubljena. - Uz izgled i kompatibilnost, kod Donata me privukla ljubav prema glazbi i umjetnosti, ali i njegova dobrota. Bio mi je velika podrška tijekom liječenja od alkohola na Rabu i na tome sam mu zaista zahvalna. Zbog svoje borbe s tim porokom sam i bila sama dugo vremena - priznala je Ava Karabatić za Net.hr. Naime, riječ je o Donatu Mandiću, njezinom dugogodišnjem prijatelju iz Zadra, a koji je javnosti poznat zbog sudjelovanja u showu "Superstar".

Njihov ljubavni odnos prema njezinim riječima još je na samom početku, ali tvrdi da je konačno sretna na svakom polju, uključujući i emotivno. Osim toga, nedavno je obilježila i godinu dana otkako je ostavila alkohol i posvetila se sebi te svome zdravlju.

Inače, Avina knjiga "Konačni obračun" izlazi početkom studenog i predstavlja svojevrsni nastavak njezine prošle knjige "Ja, nomad". Ovaj put, Ava se fokusira na svoju osobnu borbu protiv alkohola i životne planove. - Naziv 'Konačni obračun' simbolizira tu moju finalnu borbu s demonom zvanim - alkohol. Ta me borba izgradila kao osobu u svakom smislu i želim pomoći svakome tko se također našao u raljama ovisnosti - kazala je Karabatić svojevremeno.

Kroz osobna iskustva i introspektivne trenutke, dijelit će s čitateljima svoja razmišljanja o samodisciplini, motivaciji i promjenama koje je unijela u svoj život. Knjiga je pisana u njezinom prepoznatljivom stilu, otvoreno i bez zadrške. Uz pisanje, Ava njeguje i svoju ljubav prema umjetnosti. Uskoro planira izložbu portreta svojih nogometnih idola, čime spaja dvije velike strasti – sport i umjetnost.