Možemo li jasno i glasno reći da nas ne zanimaju krizni bračni statusi i zastrašujuće dijagnoze kandidata showova

Superstar // RTL - četiri kaktusa



Napunite cijeli lonac srcedrapateljskim životnim pričama, dodajte nekoliko žlica ispraznog razgovora sa žirijem i par loših fora te prstohvat neugodnih kadrova razgovora s obitelji i prijateljima te ponešto iz privatne arhive, a potom sve treba začiniti s dosta neuglednim studijem. I da, svega par kapi pjevanja, iako nije nužno. Ovako bi otprilike zvučao, iz RTL-ove, perspektive, idealan recept za "Superstar", pjevački show koji se počeo emitirati prošlog vikenda. Jedini je problem što je tu bilo najmanje pjevanja, kako to obično biva u početnim fazama ovakvih emisija. Jer dok dođemo do pravog pjevačkog natjecanja, gledatelji moraju prvo odslušati propisanu dozu trauma iz djetinjstva, neostvarenih snova, zastrašujućih dijagnoza i tužnih gubitaka. Tko je i kada zaključio da je to dobra ideja? Možemo li jasno i glasno reći da nas NE zanima krizni bračni status kandidata, zdravstveni karton njihove bake ili sjećanje na osnovu školu? I koliko bizarno uopće izgledaju audicije za takve showove? - Došao sam pokazati svoje pjevačke mogućnosti, bavim se pjevanjem od djetinjstva... - Da, da, dobro, ali jeste li izgubili nekog člana obitelji u zadnjih godinu do dvije?... - Pa i ne baš... - A bolesti? Imate li vi ili netko od vaših bližnjih neku dijagnozu, što težu to bolju?... - Pa možda mi jedna osoba pada na pamet... - Bratić u trećem koljenu? Hm... jeste li bliski dovoljno da pustite minimalno 17 suza u eteru?... - Ne baš... - Onda ništa, više sreće iduće godine.... - Čekajte, a pjevanje?. Ništa pjevanje, ništa.



Supertalent // NOVA TV - dva kaktusa



Krenuo je i lov na talente Nove TV koja je također prošlog vikenda počela emitirati novu sezonu "Supertalenta". I po produkciji, i po žiriju, i po temi, riječ je o jednom od publici omiljenih showova, no evidentno je da je do krize došlo i u slučaju ovog natjecanja. Jer za razliku od pjevača, koji uvijek prednjače po brojnosti, mali je broj ekstravagantnih talenata u hrvatskoj populaciji koji bi svake godine mogli oduševiti. Bude tu ponešto plesača i simpatične dječice, ali sve u svemu, prave je supertalente uistinu teško pronaći. Stoga je Nova TV još prije par sezona talente počela "uvoziti" pa je u zadnjih nekoliko godina bilo nekoliko primjera dolaska stranih natjecatelja koji su sreću okušali i u hrvatskoj inačici showa. Ruku na srce, većinom je bila riječ o natjecateljima koji praktički profesionalno idu od sličnog showa do showa, odnosno od države do države i zabavljaju publiku. Nikad, naravno, ne pobijede, ali to nije njihova svrha. Ipak, sada je Nova TV otišla korak dalje pa je svoj "talent" demonstrirao performer Tonikaku iz Japana. Teško je zapravo objasniti što je pokazao, ali ukratko - pojavio se na pozornici u gaćama, a zatim je zauzeo nekoliko poza u kojima se te gaćice "kao" nisu vidjele pa je zauzimanje golih poza zapravo taj talent. Isti je pokazao već lani u britanskoj verziji showa pa je tako veoma lako na YouTubeu pogledati njegov identični nastup. Pa 'ajde što smo do sada uvozili talente jer nemamo svoje, ali zar sada moramo i glupiranje uvoziti? Kao da nemamo dovoljno svoga...

I HRT je u jesenskoj shemi ponudio novi zabavni sadržaj pa se tako od nedavno na Drugom programu HRT-a emitira "Svijet zabave". Fascinantno je, doduše, koliko se poimanje zabave razlikuje od komercijalne do javne televizije. Od nimalo zabavnog bizarnog performansa u gaćicama do ozbiljnog sadržaja koji samo nosi ime "zabava". Nigdje zlatne sredine. "Svijet zabave" je zapravo emisija o glazbi, filmu, modi, glamuru, poznatim osobama i događajima te crvenom tepihu. Vodi je iskusni Dorijan Klarić koji se odlično snašao u novoj ulozi, no cijeli format izgleda dosta "starinski", kao da se gledaju još jedne dnevne vijesti, samo tematski definirane. U svakom slučaju, pohvalan potez HRT-a, ne bi bilo loše malo ga još s vremenom opustiti.Između zabave i ozbiljnog sadržaja fenomenalno balansira "Potjera", pa onda i "Superpotjera" čije smo nove epizode konačno dočekali. Kandidati su uvijek zanimljivo predstavljeni, ali ne pretjeruje se, Joško Lokas s njima ima odličnu interakciju, a i lovci su uvijek u isto vrijeme i zabavni i poučni. U končanici, show je uvijek zabavno, ali i ugodno gledati i nikada se ne zalazi u pretjerane bizarnosti ili banalnosti.

