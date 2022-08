Atraktivno izdanje! Jelena Rozga mamila uzdahe u pripijenoj crnoj haljini, pokazala je vitku figuru i duge noge

Pjevačica Jelena Rozga (45) održala je koncert i još jednom oduševila obožavatelje glasom i stasom. Jelena je za ovu prigodu odabrala atraktivno izdanje.

Zapjevala je u pripijenoj, mini, crnoj haljini koja je naglasila njezinu vitku liniju, dekolte i noge, a koju je kombinirala s elegantnim crnim sandalama dok je kosu podignula u visoki rep.

Zgodna pjevačica proslavila je rođendan i to na poseban način. Naime, publici je darovala je darovala prvu pjesmu s novog akustičnog albuma - duet s Matijom Cvekom, a na narodnom je otkrila i što bi njoj bio najdraži dar za rođendan, čime ju je Matija posebno oduševio, zbog čega će joj se uskoro ostvariti životni san te zašto ovoga ljeta još nije bila na plaži. Slavljenica Jelena Rozga na svoj je način odlučila obilježiti rođendan. Svojim brojnim obožavateljima je putem narodnog predstavila prvu pjesmu s dugoočekivanog akustičnog albuma:

'Ovo je dar mojoj publici. Bila bih najsretnija kad bi im se pjesma i akustični album svidjeli, to bi mi bio najdraži dar.' Riječ je o obradi hita 'Zar je ljubav spala na to' koji je prije više od 20 godina kao članica grupe Magazin otpjevala s Tifom, bivšim pjevačem nekad mega popularne grupe Bijelo dugme.

Inače, pjevačica je nedavno oduševila publiku u jednom beogradskog noćnom klubu gdje je stigla u zagrljaju nepoznatog muškarca. Za nastup odabrala usku, mini haljinu životinjskog uzorka koja je istaknula njezinu figuru i duge noge koje su bile u prvom planu.

Obožavatelji su napunili klub i s pjevačicom u glas pjevali sve njezine hitove, no najviše pažnje privukao je nepoznati muškarac koji ju je dopratio. Iako rijetko govori o privatnom životu, a u jednom je intervjuu odlučila odgovoriti na nagađanja o njezinom ljubavnom životu.

- Partner je netko tko treba upotpuniti vaš život i da tu sreću dijelite i da ju zajedno stvarate, ali svakako nisam mišljenja da osoba može biti sretna samo onda kada je u emotivnoj vezi. Što se medija i novinskih naslova tiče, godinama se piše i pisat će se. Ali ja više na to i ne obraćam pažnju. Mogu vam reći da sam sretna - ispričala je Jelena.

