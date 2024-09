Atmosfera je klasično batmanovska, s puno mraka, no ne bi zgorega bilo malo više akcije

Pingvin, MAX

Prije dvije godine gledali smo reboot filmskog serijala o Batmanu gdje je u istoimenom filmu junaka u plaštu glumio Robert Pattinson. I film je doista dobro primljen bez obzira na uobičajeno beskrvnog Pattinsona, no izgleda da je Batman doista besmrtan, ali bilo je tu i nekih drugih uzroka takvog uspjeha. Film je, naime, na izdašnom budžetu od nekih čak 200 milijuna dolara zaradio čak 800. Stvar je bila u tome da su oko Pattinsonova Batmana Matt Reeves i Peter Craig posložili nekoliko likova iz Batmanova svemira čime se film odmakao od prijašnje DC-jeve mješavine koječega s osvetnikom ispod plašta, ali su ti likovi imali doista potencijala da zažive neki svoj život. I evo sada, upravo se to dogodilo, Paul Dano bio je The Riddler, a Colin Farrell bio je Pingvin, a boljom nam se odlukom čini da vlastitu priču dobije Pingvin. Farrell je doista u cijelosti neprepoznatljiv kao jedan od upečatljivijih zločinaca s kojima se Batman susreće u svojoj borbi protiv zla, da nema najava filma doista ne bismo znali da se zaista radi o odličnom irskom glumcu. Treba reći kako je pohvalno da se Farrell odrekao najvećeg dijela osobe za ulogu koja jest jedinstvena i u koju se uložilo puno. Pingvin je onakav kakvim smo ga upoznali u filmu, a takav kakav jest odlično funkcionira u svojem svemiru gdje pratimo kako je postao velikim mafijaškim gazdom. Za to ima sve osobine, ubija bez oklijevanja, laže, obmanjuje, nema emocija osim onih najosnovnijih. Naravno, nije niti duhovit, shvatili smo već po filmu da ovaj Pingvin nema veze s onim, recimo, Dannyja de Vita. No, u seriji se Pingvina prikazuje i kao slomljenu osobu koja je okrutni kriminalac ne po vlastitom izboru nego ga na to tjeraju životne okolnosti. Zanimljivo je gledati Pingvina Farrella u bizarnom odnosu sa Sofiom Falcone koja želi preuzeti carstvo koje je ostavio njezin otac a nije naslijedio njezin ubijeni brat. Međutim, čini nam se nekako da je ovakav “Pingvin” i previše samostalan pa tako i previše udaljen od originalnog Batmanova svijeta te se na kraju radi o seriji koja nalikuje klasičnim mafijaškim, ali je napravljena s odmakom. Atmosfera je ipak klasično “batmanovska”, s puno mraka, u kojem se strpljivo grade odnosi između likova, no za nas ne bi zgorega bilo malo više akcije kakvu bismo očekivali u mafijaškim serijama i filmovima. Bez obzira na to, ne sumnjamo da će se serija gledati, naslijeđe filma je i više nego pozitivno, Farrella vole svi, a i sigurno će se odraditi jak globalni marketing. Ovo je još jedan dokaz kako je Batman jedan od onih brendova filma i televizije koji je naprosto besmrtan, a sada dobiva i pravilan spin-off.