Ashley je dogurala do finala 'Zvijezde pjevaju', pa bila na Dori, a sada je podijelila fotke sa svoje svadbe u Americi

Asley Colburn, Amerikanka koja je široj javnosti poznata po natjecanju u 'Zvijezde pjevaju' u kojem je došla do finala, pa je kasnije s partnerom iz showa, Bojanom Jambrošičem nastupala i na Dori. Ashley inače snima putopisne turističke dokumentarne filmove, a na početku pandemije se iz Hrvatske vratila u Kaliforniju.

Tamo je pronašla ljubav, a sada je otkrila i da su ona i njen odabranik Marc, inače veterinar, uplovili u bračnu luku. Fotke s vjenčanja podijelila je na društvenim mrežama.

Ashley je za poseban dan odabrala raskošnu haljinu užeg kroja, dok je njen suprug nosio klasično crno odjelo.

Inače, ranije je za Story otkrila zašto se vratila u Ameriku, te kako se zaljubila.

- Kada je počela pandemija, iznenada sam se vratila u Kaliforniju prije zatvaranja granica, a netom prije toga za mojeg je oca počeo raditi jedan novi veterinar. Upoznali smo se brzo nakon mog povratka i započeli svoju ‘COVID romansu’. Marc i ja smo zajedno već gotovo godinu dana i početak je bio zanimljiv jer više nije moguće ići na spojeve kao prije pandemije. Puno smo kampirali, zajedno smo kuhali, boravili u prirodi... Nisu to bili tipični spojevi, no to je dobro jer doista dobro upoznate drugu osobu - ispričala je Ashley kako se rodila njezina romansa. Na početku se zbog fizičke distance njihov odnos razvijao polako, ali sada, kaže Ashley, više ne drže distancu.

